В загадочной истории о чисто английском отравлении намечается новый поворот

Инцидент в Солсбери больше года интригует общественность. Однако так больше продолжаться не может, решительно заявили российские дипломаты. Они намерены докопаться до истины одного из самых загадочных преступлений 2018 года.

Посольство РФ в Лондоне потребовало от лаборатории в "Портон-Дауне" полной открытости. Во-первых, представители дипмиссии попросили дать ответы на все интересующие российскую сторону вопросы. Во-вторых, гостеприимно позволить российским журналистам посетить секретный объект и пообщаться с его руководством.

Поскольку СМИ Великобритании в лице телекомпании ВВС были замечены в стенах лаборатории, где, как следовало из материала, изучаются опасные вирусы, что подтверждает их наличие там. В связи с этим возникает подозрение, что образцы яда, которым 4 марта прошлого года отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, могут храниться в ее закромах.

"Корреспондент констатирует: именно в "Портон-Дауне" было установлено, что вещество, от которого пострадали Сергей и Юлия Скрипаль, – "Новичок" (по западной классификации)",

– сказано в обращении посольства.

От истории о Скрипалях глаз замылился. Однако эту новость россияне восприняли как глоток свежего воздуха и вступили в оживленную интернет-дискуссию, отметив, что "русофобия у британских военных уже по контракту". (Орфография и пунктуация авторские).

"Запросите Чепигу и Мишкина – они всё объяснят",

– напомнил кто-то из "комментаторов" RT о главных подозреваемых Александре Петрове (он же Александр Мишкин) и Руслане Боширове (Анатолий Чепига).

"Так вот оно что, российскую отраву произвели в британской лаборатории. Занятненько", – отозвался другой.

"Зачем? Покойников уже не воскресить...",

– поинтересовался третий, подтвердив тем самым предположение чиновников и близких экс-полковника о том, что бывших русских уже не в живых.

Напомним, покушение на Скрипалей вылилось в международный скандал с обменом дипломатами и санкциями. "Перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями", предложил накануне президент России Владимир Путин.

