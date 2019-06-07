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Инцидент в Солсбери больше года интригует общественность. Однако так больше продолжаться не может, решительно заявили российские дипломаты. Они намерены докопаться до истины одного из самых загадочных преступлений 2018 года.
Посольство РФ в Лондоне потребовало от лаборатории в "Портон-Дауне" полной открытости. Во-первых, представители дипмиссии попросили дать ответы на все интересующие российскую сторону вопросы. Во-вторых, гостеприимно позволить российским журналистам посетить секретный объект и пообщаться с его руководством.
Поскольку СМИ Великобритании в лице телекомпании ВВС были замечены в стенах лаборатории, где, как следовало из материала, изучаются опасные вирусы, что подтверждает их наличие там. В связи с этим возникает подозрение, что образцы яда, которым 4 марта прошлого года отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, могут храниться в ее закромах.
"Корреспондент констатирует: именно в "Портон-Дауне" было установлено, что вещество, от которого пострадали Сергей и Юлия Скрипаль, – "Новичок" (по западной классификации)",
– сказано в обращении посольства.
От истории о Скрипалях глаз замылился. Однако эту новость россияне восприняли как глоток свежего воздуха и вступили в оживленную интернет-дискуссию, отметив, что "русофобия у британских военных уже по контракту". (Орфография и пунктуация авторские).
"Запросите Чепигу и Мишкина – они всё объяснят",
– напомнил кто-то из "комментаторов" RT о главных подозреваемых Александре Петрове (он же Александр Мишкин) и Руслане Боширове (Анатолий Чепига).
"Так вот оно что, российскую отраву произвели в британской лаборатории. Занятненько", – отозвался другой.
"Зачем? Покойников уже не воскресить...",
– поинтересовался третий, подтвердив тем самым предположение чиновников и близких экс-полковника о том, что бывших русских уже не в живых.
Напомним, покушение на Скрипалей вылилось в международный скандал с обменом дипломатами и санкциями. "Перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями", предложил накануне президент России Владимир Путин.
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