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Объяснят Чепига и Мишкин: Россия докопается до правды в деле Скрипаля

Сергей и Юлия Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
В загадочной истории о чисто английском отравлении намечается новый поворот

Инцидент в Солсбери больше года интригует общественность. Однако так больше продолжаться не может, решительно заявили российские дипломаты. Они намерены докопаться до истины одного из самых загадочных преступлений 2018 года. 

Посольство РФ в Лондоне потребовало от лаборатории в "Портон-Дауне" полной открытости. Во-первых, представители дипмиссии попросили дать ответы на все интересующие российскую сторону вопросы. Во-вторых, гостеприимно позволить российским журналистам посетить секретный объект и пообщаться с его руководством.

Поскольку СМИ Великобритании в лице телекомпании ВВС были замечены в стенах лаборатории, где, как следовало из материала, изучаются опасные вирусы, что подтверждает их наличие там. В связи с этим возникает подозрение, что образцы яда, которым 4 марта прошлого года отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, могут храниться в ее закромах. 

"Корреспондент констатирует: именно в "Портон-Дауне" было установлено, что вещество, от которого пострадали Сергей и Юлия Скрипаль, – "Новичок" (по западной классификации)", 

сказано в обращении посольства. 

От истории о Скрипалях глаз замылился. Однако эту новость россияне восприняли как глоток свежего воздуха и вступили в оживленную интернет-дискуссию, отметив, что "русофобия у британских военных уже по контракту". (Орфография и пунктуация авторские).

"Запросите Чепигу и Мишкина – они всё объяснят",

напомнил кто-то из "комментаторов" RT о главных подозреваемых Александре Петрове (он же Александр Мишкин) и Руслане Боширове (Анатолий Чепига). 

"Так вот оно что, российскую отраву произвели в британской лаборатории. Занятненько", – отозвался другой. 

"Зачем? Покойников уже не воскресить...",

– поинтересовался третий, подтвердив тем самым предположение чиновников и близких экс-полковника о том, что бывших русских уже не в живых.

Напомним, покушение на Скрипалей вылилось в международный скандал с обменом дипломатами и санкциями. "Перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, с покушениями", предложил накануне президент России Владимир Путин.   

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Ксения АНДРЕЕВА
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