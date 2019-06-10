Британцы заметают следы неудачного спектакля по делу Скрипаля

Власти Солсбери боятся, что жилище экс-шпиона станет местом "паломничества"

Совет графства Уилтриш хочет выкупить дом Сергея Скрипаля в Солсбери, чтобы из него не смогли сделать отель типа "ночлег и завтрак" и торговать его историей. Власти города уже обсуждают эту возможность с представителями правительства Великобритании.

Дом мечтает выкупить популярный сервис по бронированию жилья. Однако корпоративный директор совета по экономическому росту, инвестиционной и жилищной политике Алистер Каннингем сообщил изданию The Sun, что власти всячески стараются не допустить такого развития событий.

Соседи экс-сотрудника ГРУ тоже боятся того, что спокойная жизнь в районе закончится, если этот дом станет отелем. Если его продадут частному лицу, то жилище точно будут использовать по назначению, а ушлые предприниматели не станут наживаться на этом инциденте.

Как передает издание "Царьград", в доме, стоимостью 200 тыс. фунтов стерлингов, две спальни. По мнению британских следователей, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия отравились именно в доме – опасное вещество якобы намазали на ручку входной двери.

Любопытно, что совсем недавно Скрипаль, который молчал больше года, дал о себе знать. Как утверждает его племянница Виктория, экс-сотрудник ГРУ звонил ей несколько раз, уверяя, что с ним все в порядке. Он был недоволен тем, что родственница слишком много публично говорит об этом происшествии.

Впрочем, теория о том, что пострадавших уже нет в живых давно, все так же популярна. Россияне обратили внимание на то, что британцы, уверяя, что живых Скрипалей спрятали от внешних угроз, решили самостоятельно распорядиться имуществом шпиона, как будто те уже скончались и высказаться против не могут.

"Заметают следы?", "Все, уже не вернутся домой? Кокнули? А в плохой России жил бы да жил", "К чему вдруг такие растраты за счет городской казны, наверное, решили замести следы неудачного спектакля", – удивляются пользователи Twitter и Facebook.

Инцидент с экс-полковником ГРУ и его наследницей произошел в марте 2018-го. Лондон голословно обвиняет Москву в причастности к этому преступлению. Россия не раз отрицала подобные обвинения.