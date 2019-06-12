Племянница экс-разведчика ГРУ не боится раскрывать завесу его загадочной "смерти"

Племянница бывшего разведчика ГРУ Сергея Скрипаля Виктория продолжает на своей официальной странице в Facebook продолжает раскрывать новые подробности скандала в Солсбери.

В опубликованной второй главе будущей книги "Беседы с черным котом" девушка рассказала, как после появившихся в СМИ сообщений об "отравлении" дядя ей приходилось общаться с дипломатами и иностранными журналистами.

"В этот вечер телефон предательски молчал. Я позвонила на сотовый Юли, он был выключен. Тогда я написала сообщение в контакте: "Юля, я знаю, что случилось с папой, если ты в Москве ответь", -– вспоминает племянница Скрипаля.

По признанию Виктории, это отняло у нее очень много нервов.

"Ночь прошла без сна. В три часа ночи меня в соцсетях уже нашел журналист из Канады. Он допытывался у меня, откуда у меня такая фамилия, не родственница ли я только, что отравленному в Солсбери бывшему полковнику ГРУ Сергею Скрипалю. Я испугалась", -– пишет Виктория в своей главе.

Также она добавила, что ей было сложно доказать родство с семейством Скрипалей. В то же время, как признается Виктория, вокруг инцидента в Солсбери шла "беззастенчивая ложь".

Напомним, ранее Виктория опубликовала в Сети первую главу своей книги о событиях в Солсбери. По ее словам, информация собиралась буквально по крупинкам.

Старания племянницы дядя не оценил. Сообщалось, что воскресший Сергей Скрипаль по одноразовому телефону устроил ей разнос за общение со СМИ. Также россиянку раскритиковали и интернет-пользователи, обвинив в желании попиариться и заработать за счет родственников. Впрочем, Виктория отметила, что публикации не приносят ей денег.

Тем временем стало известно, что Британия боится, что жилище экс-шпиона станет местом "паломничества" и собирается выкупить дом Скрипаля. При этом Россия намерена докопаться до правды в деле экс-разведчика ГРУ.

Инцидент в Солсбери случился в марте 2018-го. Лондон голословно обвиняет Москву в причастности к данному преступлению, но Россия не раз отрицала все обвинения.

