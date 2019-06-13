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Инцидент в Солсбери, произошедший в марте прошлого года, ударил по Соединенному Королевству фунтом. Оно понесло ущерб, размер которого превышает один миллион долларов. В пересчете на национальную валюту сумма получается чуть меньше.
Эти деньги пришлось потратить на новые полицейские автомобили и кареты скорой помощи в графстве Уилтшир. Замена спецтранспорта – не блажь, а необходимость после отравления бывших русских "Новичком", пишет Salisbury Journal.
Больше всего было потрачено денег на обновление парка Национальной службы здравоохранения Англии (SWASFT). В общей сложности уничтожено 24 машины. Ущерб оценен в почти половину указанной суммы. Остальная часть ушла но свежие транспортные средства и аренду машин, пока обновлялся автопарк.
Так называемое дело Скрипаля ведет отчет с 4 марта 2018 года. тогда отца и дочь нашли в центре британского Солсбери. Лондон сразу же повесил вину на Москву, не предоставив при этом ни одного весомого аргумента.
Спустя год после произошедшего дом-убийца экс-шпиона был выставлен на продажу. Для его очищения от отравляющих паров "Новичка" понадобилось 13 часов. Здание признали полностью безопасным для проживания. Чтобы дом Скрипаля не стал "ночлежкой с историей", его намеревались выкупить власти графства, напоминает телеканал "360".
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