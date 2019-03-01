Дом-убийца Скрипалей ждет новых жильцов

Несмотря на то, что здание уже стало народной достопримечательностью Солсбери, власти графства Уилтшир не собираются превращать его в экспонат

Апартаменты, где жил экс-шпион ГРУ Сергей Скрипль, распахнут свои двери для новоселов. Чтобы дом-убийцу очистить от отравляющих паров "Новичка", понадобилось 13 часов уборки.

В итоге его признали полностью безопасным для проживания и отдали в ведение графства Уилтшир, пишет Sky News, ссылаясь на источник в британском министерстве окружающей среды. Однако здание еще не готово для новых жильцов. Заселение произойдет после ремонта.

Помещение не превратится в музей, пообещал информатор. Его не будут показывать туристам как достопримечательность Солсбери. Также дом не будет сдан в аренду через онлайн-платформу Airbnb.

Не только дом отравленного Скрипаля числился опасным объектом, передает The Guardian. Всего угрозу жизни и здоровью из-за "Новичка" представляют 11 мест, в частности ресторан Zizzi. Там отобедали отец и дочь, прежде чем их нашли без сознания.

Напомним, это произошло 4 марта прошлого года. Лондон сразу же набросился с обвинениями на Москву, при этом не предоставив прямых доказательств. На фоне так называемого "дела Скрипаля" разгорелся международный скандал, в результате которого Запад обменялся с Россией дипломатами и санкциями.

Между тем самих потерпевших давно никто не видел. Их родственники убеждены, что Сергея и Юлии уже давно нет в живых.



