Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Проболтались: вскрылись махинации в "деле Скрипаля"

Сергей и Юлия Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Лондон просто-напросто разыгрывает Москву

Британцы, сами того не подозревая, проговорились, что инцидент в Солсбери – не что иное как спектакль, в который регулярно вовлекаются новые герои и свидетели. Изначально так называемое "дело Скрипаля" построено на лжи. Иначе как объяснить роковое появление флакона от духов в парке Эймсбери почти через 4 месяца после отравления отца и дочери. За год британская полиция так и не докопалась до истины, что наталкивает на мысль, что ее и вовсе нет.

Между тем следственные действия не прекращаются, заверили правоохранители Королевства. Отыскав отдельные фрагменты, они пока не могут собрать пазл целиком, посетовали в Скотленд-Ярде. 

"Спустя год после нападения на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери существуют части картины, которые мы продолжаем собирать воедино, и я призываю всех, у кого есть информация, которая ещё не была передана полиции, сделать это", 

обратился старший национальный координатор контртеррористического подразделения полиции Лондона Дин Хейдон.

По его словам, для полицейских по сей остается загадкой, как парфюм с "Новичком" "перекочевал" из Солсбери в Эймсбери и какая связь между двумя отравлениями. 

Экс-шпион ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия найдены без сознания в центре британского городка 4 марта прошлого года. В конце июня жертвами нервно-паралитического яда стала пара в соседнем населенном пункте. Скрипалей, как утверждает Лондон, удалось вернуть к жизни. А вот Дон Стерджес из Эймсбери умерла.


Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Ксения АНДРЕЕВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Курс доллара подскочит весной

В марте американская валюта стремительно вырастет благодаря санкциям

Какие знаки зодиака разбогатеют в марте 2019 года

Финансовый гороскоп для всех знаков зодиака на первый месяц весны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей