Лондон просто-напросто разыгрывает Москву

Британцы, сами того не подозревая, проговорились, что инцидент в Солсбери – не что иное как спектакль, в который регулярно вовлекаются новые герои и свидетели. Изначально так называемое "дело Скрипаля" построено на лжи. Иначе как объяснить роковое появление флакона от духов в парке Эймсбери почти через 4 месяца после отравления отца и дочери. За год британская полиция так и не докопалась до истины, что наталкивает на мысль, что ее и вовсе нет.

Между тем следственные действия не прекращаются, заверили правоохранители Королевства. Отыскав отдельные фрагменты, они пока не могут собрать пазл целиком, посетовали в Скотленд-Ярде.

"Спустя год после нападения на Сергея и Юлию Скрипаль в Солсбери существуют части картины, которые мы продолжаем собирать воедино, и я призываю всех, у кого есть информация, которая ещё не была передана полиции, сделать это",

– обратился старший национальный координатор контртеррористического подразделения полиции Лондона Дин Хейдон.

По его словам, для полицейских по сей остается загадкой, как парфюм с "Новичком" "перекочевал" из Солсбери в Эймсбери и какая связь между двумя отравлениями.

Экс-шпион ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия найдены без сознания в центре британского городка 4 марта прошлого года. В конце июня жертвами нервно-паралитического яда стала пара в соседнем населенном пункте. Скрипалей, как утверждает Лондон, удалось вернуть к жизни. А вот Дон Стерджес из Эймсбери умерла.



