Скабееву допросили из-за отравителей Скрипалей

Телеведущая призналась, что знает тех, кого Лондон обвиняет в преступлении против экс-полковника ГРУ и его дочери

Ольга Скабеева отправилась в командировку в Солсбери, где ровно год назад отравили Сергея Скрипаля и его наследницу Юлию. Во время паспортного контроля сотрудники аэропорта не упустили возможность напомнить звезде "России 1" о том, что она прилетела в Англию в годовщину этого инцендента, и принялись выведывать у нее секреты.

Пограничники, как рассказала сама Скабеева в своем Telegram-канале, в шутку отметили, что 2 марта в Солсбери приехали Руслан Боширов и Александр Петров, чтобы 4 числа якобы "отравить Скрипалей". Британцы поинтересовались у телеведущей, знакома ли она с ними.

"И тут я понимаю, что в принципе знаю – если через рукопожатие тоже считается. В общем, не стала им ничего объяснять",

– поделилась Скабеева, которая не забывает делиться с фанатами яркими фото в Instagram из Великобритании.

Публикация от Ольга Скабеева #60минут (@olgaskabeeva) 2 Мар 2019 в 9:16 PST

При этом телеведущая заинтриговала подписчиков Telegram-канала снимком, на котором держит какой-то доклад про инцидент в Солсбери. Она пообещала раскрыть громкие тайны в ближайшие дни.

Лондон, не предоставив реальных доказательств, обвинил Боширова и Петрова в отравлении Скрипалей. Россияне отрицали заявления британцев и подчеркивали, что приезжали в Солсбери в качестве туристов.