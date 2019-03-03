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Скабееву допросили из-за отравителей Скрипалей

Фото: www.globallookpress.com
Телеведущая призналась, что знает тех, кого Лондон обвиняет в преступлении против экс-полковника ГРУ и его дочери

Ольга Скабеева отправилась в командировку в Солсбери, где ровно год назад отравили Сергея Скрипаля и его наследницу Юлию. Во время паспортного контроля сотрудники аэропорта не упустили возможность напомнить звезде "России 1" о том, что она прилетела в Англию в годовщину этого инцендента, и принялись выведывать у нее секреты.

Пограничники, как рассказала сама Скабеева в своем Telegram-канале, в шутку отметили, что 2 марта в Солсбери приехали Руслан Боширов и Александр Петров, чтобы 4 числа якобы "отравить Скрипалей". Британцы поинтересовались у телеведущей, знакома ли она с ними.

"И тут я понимаю, что в принципе знаю – если через рукопожатие тоже считается. В общем, не стала им ничего объяснять",

– поделилась Скабеева, которая не забывает делиться с фанатами яркими фото в Instagram из Великобритании. 

При этом телеведущая заинтриговала подписчиков Telegram-канала снимком, на котором держит какой-то доклад про инцидент в Солсбери. Она пообещала раскрыть громкие тайны в ближайшие дни.

Лондон, не предоставив реальных доказательств, обвинил Боширова и Петрова в отравлении Скрипалей. Россияне отрицали заявления британцев и подчеркивали, что приезжали в Солсбери в качестве туристов. 

Полина ИВАНОВА
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