Скрипаль закатила истерику из-за денег

Поведение племянницы экс-полковника ГРУ вызывает все больше вопросов у россиян

Пользователи Сети обрушили шквал критики на Викторию Скрипаль, которая публикует отрывки из своей будущей книги, чем вызывает у них недоумение и недовольство. Некоторые уверены, что женщина решила нажиться на трагедии своих родственников.

Под постом Виктории в Facebook со второй главой "Беседы с черным котом", в которой она пожаловалась на то, с чем ей пришлось столкнуться за последний год, разразилась бурная дискуссия. Один интернет-пользователь обратил внимание не на писательские навыки россиянки, а на то, что она решила "заработать на отравлении родственников". Виктория такое заявление от соотечественника не стала терпеть и попыталась осадить его, поинтересовавшись, точно ли он знает, что она получила за это деньги.

Собеседник Скрипаль не растерялся и заявил, что она работает за 115 тыс в месяц в компании, которая делает ток-шоу для Первого канала. Об этом Виктория, к слову, сама рассказывала "Би-би-си".

"А вас не учили свои деньги считать и в чужой карман не заглядывать. Или в нашей стране работать запрещено. Или моя семья должна святым духом питаться",

– взорвалась Скрипаль.

Она добавила, что ей нужно оплачивать информацию по экс-сотруднику ГРУ и его дочери, адвокатов и сиделку для матери Сергея, а также оберегать семью от "ура патриотов, таких как вы, готовых вешать всех на столбах". Россиянка отметила, что ничего плохого о своих родственниках не говорила.

"Вы видно лучше меня все знаете. А бибиси вам платит? То есть вы простой троль. Завистливый и трусливый", – не унималась задетая Виктория.

Ей, к слову, не в первый раз пришлось оправдываться за то, что история Сергея и Юлии Скрипаль, которых нашли в бессознательном состоянии в Солсбери в марте 2018-го, зашла слишком далеко.

Любопытно, что недавно Скрипаль заявила о том, что шпион вышел с ней на связь. Он два раза звонил родственнице и обвинил ее в том, что она слишком много публично говорит об отравлении. Однако Виктория пока не прислушалась к просьбе дяди поменьше выступать.

Скрипалей, по мнению Лондона, отравили нервнопаралитическим веществом "Новичок". Великобритания обвинила Россию в причастности к этому преступлению, не предоставив доказательств. Москва отвергает эти обвинения.