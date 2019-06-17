Туманный Альбион шантажирует РФ

Отношения между Великобританией и Россией, разлад в которые внесло чисто английское отравление в марте прошлого года, могут оттаять. Правда, этому поспособствует вовсе не летняя жара, а политическое мероприятие, намеченное на конец месяца, и выполнение лондонского ультиматума.

Именно на саммит "Большой двадцатки", который пройдет 28-29 июня, возлагаются большие надежды. Не исключено, что на его полях проведут переговоры президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй, пишет The Guardian.

"Встреча между двумя лидерами не состоится, если обе стороны не будут уверены, что она будет продуктивной, и общая повестка дня достижима",

– уточняет британское издание, задавшись вопросом: готов ли российский лидер "перевернуть страницу" в отношении с Туманным Альбионом под началом нового главы кабмина.

Автор материала напоминает, что, если встреча все же состоится, то она будет первой после инцидента в Солсбери, когда в центре городка были найдены без сознания экс-шпион ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Но прежде Москва должна признать свою вину, которую повесил на нее Лондон. Тем самым она докажет, что вышла на путь исправления, чему предшествовала серьезная работа над ошибками.

Газета также отмечает, что отравление бывших русских привело к обмену дипломатами, после чего британцы потеряли контроль над ситуацией. Они не знают, чем живет и дышит Россия последний год.