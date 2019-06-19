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Скрипаль прикусила язык после скандала

Виктория Скрипаль. Фото: Виктория Скрипаль. Фото: EPA/ТАСС
Родственница экс-полковника ГРУ не сказала больше ни слова об отравлении

Заинтриговавшая россиян мемуарами о перевернувшем жизнь ее семьи происшествии в Солсбери Виктория Скрипаль перестала публиковать новые главы.

Затянувшееся молчание еще больше раззадорило пользователей. Несмотря на то, что вторая глава появилась в Facebook племянницы Сергея Скрипаля больше недели назад, споры вокруг книги и судьбы пропавшего экс-шпиона не утихают.

Напомним, ранее двоюродную сестру Юлии Скрипаль обвинили в стремлении нажиться на отравлении в Солсбери. Виктория довольно жестко ответила злопыхателям. Однако критики не унимаются. Теперь ее заподозрили во вранье о событиях прошлого года, которые окончательно разрушили отношения между Москвой и Лондоном.

"Что нам,её откровения,если отравления не было!", "Так у них, вроде как, рыжий кот был. А тут черный. Баюн что ли? Идет на право-песнь заводит, на лево-сказку говорит", "Как можно что то писать, если ее никуда не приглашали и не пускали? Или же книгу кто то на ушко шепчет?"

– пишут пользователи (орфография и пунктуация авторов сохранены).

Остается лишь гадать, чем вызвано затянувшееся молчание родственницы Скрипалей. Вероятно, ее задели нападки читателей и она решила оставить ценные сведения о Сергее и Юлии при себе. А может, Виктория готовит для заждавшейся публики настоящий шок-контент – и потому работа над новой главой затянулась.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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