В Британии подсчитали расходы в связи с отравлением в Солсбери

На очистку местности от ядовитого вещества, которым отравились экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, Министерство обороны Великобритании потратило £18 млн, что в пересчете на более привычные доллары составляет $23 млн. Такие данные обнародовала британская The Sun.

Уточняется, что только на "обеззараживание" дома Скрипаля ушло $14 млн. Еще $8,5 млн было потрачено на закупку специальных средств и $364 тыс. – на доставку спецоборудования и назначенных на обработку местности в Солсбери военных.

К этим расходам следует прибавить новые автомобили – ведь 16 машин полиции и 8 карет скорой помощи, задействованных в операции со Скрипалями, пришлось менять на новые: власти опасались новых отравлений. Это еще $1,14 млн.

А уж если прибавить кампанию в прессе и усилия по раздуванию международной антироссийской истерии, то дело в Солсбери обошлось Лондону очень дорого. Точнее, налогоплательщикам Соединенного Королевства, за чей счет власти пиарятся уже второй год.

История со Скрипалями началась 4 марта 2018 года. Лондон сразу обвинил Москву в использовании запрещенного токсина при попытке "убрать" бывшего шпиона.

