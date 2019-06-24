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Десятки миллионов: выдумка про Скрипалей дорого обошлась Лондону

Фото: www.globallookpress.com
В Британии подсчитали расходы в связи с отравлением в Солсбери

На очистку местности от ядовитого вещества, которым отравились экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, Министерство обороны Великобритании потратило £18 млн, что в пересчете на более привычные доллары составляет $23 млн. Такие данные обнародовала британская The Sun.

Уточняется, что только на "обеззараживание" дома Скрипаля ушло $14 млн. Еще $8,5 млн было потрачено на закупку специальных средств и $364 тыс. – на доставку спецоборудования и назначенных на обработку местности в Солсбери военных.

К этим расходам следует прибавить новые автомобили – ведь 16 машин полиции и 8 карет скорой помощи, задействованных в операции со Скрипалями, пришлось менять на новые: власти опасались новых отравлений. Это еще $1,14 млн.

Фото: www.globallookpress.com

А уж если прибавить кампанию в прессе и усилия по раздуванию международной антироссийской истерии, то дело в Солсбери обошлось Лондону очень дорого. Точнее, налогоплательщикам Соединенного Королевства, за чей счет власти пиарятся уже второй год.

История со Скрипалями началась 4 марта 2018 года. Лондон сразу обвинил Москву в использовании запрещенного токсина при попытке "убрать" бывшего шпиона.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Николай ВИКТОРОВ
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