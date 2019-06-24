Десятки миллионов: выдумка про Скрипалей дорого обошлась Лондону

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На очистку местности от ядовитого вещества, которым отравились экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, Министерство обороны Великобритании потратило £18 млн, что в пересчете на более привычные доллары составляет $23 млн. Такие данные обнародовала британская The Sun.
Уточняется, что только на "обеззараживание" дома Скрипаля ушло $14 млн. Еще $8,5 млн было потрачено на закупку специальных средств и $364 тыс. – на доставку спецоборудования и назначенных на обработку местности в Солсбери военных.
К этим расходам следует прибавить новые автомобили – ведь 16 машин полиции и 8 карет скорой помощи, задействованных в операции со Скрипалями, пришлось менять на новые: власти опасались новых отравлений. Это еще $1,14 млн.
А уж если прибавить кампанию в прессе и усилия по раздуванию международной антироссийской истерии, то дело в Солсбери обошлось Лондону очень дорого. Точнее, налогоплательщикам Соединенного Королевства, за чей счет власти пиарятся уже второй год.
История со Скрипалями началась 4 марта 2018 года. Лондон сразу обвинил Москву в использовании запрещенного токсина при попытке "убрать" бывшего шпиона.
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