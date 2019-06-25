Британские дипломаты превзошли коллег в других странах

Реакция стран Запада на отравление экс-агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери оказалась неожиданной даже для раздувавших эту историю дипломатов Соединенного Королевства. Это признал бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон.

По его словам, Форин-офис "получил задание организовать международный ответ на отравления". Ситуацию нужно было преподнести так, чтобы возмущенные партнеры Лондона в знак солидарности выслали российских дипломатов.

"Мы полагали, что нам повезет, если по всему миру другие страны вышлют 30 российских шпионов, поддержав Соединенное Королевство, – сказал Джонсон в интервью ВВС. – А в итоге мы добились высылки из разных стран мира 153 шпионов. Я не думаю, что история знает примеры другого подобного дипломатического успеха".

Джонсон, являющийся сейчас главным претендентом на пост премьер-министра Великобритании, подчеркнул, что международный скандал вокруг "дела Скрипалей" – это пример успешной работы британского дипломатического ведомства, когда "результат превосходит ожидания".

Инцидент в Солсбери произошел 4 марта 2018 года. Лондон практически сразу обвинил Москву в том, что ее агенты применили на британской территории запрещенное химическое вещество, чтобы ликвидировать бывшего разведчика Сергея Скрипаля. Несмотря на отсутствие доказательств, из Великобритании были высланы 23 дипломата РФ, которых обвинили в шпионаже. Аналогично поступили еще несколько стран. Воспользовались ситуацией и США – они выслали 60 сотрудников дипломатического ведомства РФ и закрыли генконсульство РФ в Сиэтле.

Москва ответила зеркально.