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Нагрели руки на отравлении: родные сдали Скрипалей

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Экс-полковник ГРУ и его дочь помогли Лондону обострить отношения с Москвой

Племянница Сергея Скрипаля Виктория переживает о том, что ее дядя и сестра Юлия не выходят на связь. Россиянка полагает, что их держат под охраной в разных местах, потому что так проще манипулировать людьми, хотя и не исключает того, что они добровольно пошли на всю эту историю и, заодно, нажились на ней.

Виктория отметила, что спецслужбы Великобритании могут годами скрывать от родственников и российской дипмиссии, где находятся экс-сотрудник ГРУ и его дочь, которым крайне редко будут предоставлять возможность "высказаться в прессе". Это может измениться лишь тогда, когда поменяется политическая обстановка в Королевстве.

Племянница шпиона обращает особое внимание на то, что родственникам до сих пор не разрешили с ней увидеться. Это, по ее словам, кощунство, а "властям Великобритании есть что таить".

"Конечно, не исключено, что Сергей и Юлия пошли на некую сделку с британской стороной и добровольно приняли участие в инсценировке трагических событий в Солсбери. Лондону нужен был повод для обострения отношений с Москвой, и вполне возможно, что мои родные могли получить за это какие-то дивиденды. Я не могу знать это точно, но люди меняются",

заявила Виктория газете "Известия".  

Виктория Скрипаль. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Племянница Скрипаля утверждает, что Сергея и Юлию тщательно контролируют. Так, когда экс-полковник ГРУ, как передает агентство "ФедералПресс", звонил своей родственнице, то сначала по-английски спросил кого-то разрешения говорить. Виктория отметила, что кто-то читает ее сообщения с телефона, с которого звонил ей дядя. Для нее же главное, чтобы Скрипали были здоровы. Юлия, как рассказала Виктория, через подругу пытается пристроить в добрые руки свою собаку, которая находится в России.  

Как напоминает телеканал "360", Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в марте 2018-го. Британские власти подозревают в причастности к этому преступлению Россию, утверждая, что исполнителями его были якобы сотрудники ГРУ Руслан Боширов и Александр Петров. Россияне заверили, что отправились в Солсбери как туристы. Москва же не раз говорила о том, что все обвинения беспочвенны. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Полина ИВАНОВА
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