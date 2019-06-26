Нагрели руки на отравлении: родные сдали Скрипалей

Экс-полковник ГРУ и его дочь помогли Лондону обострить отношения с Москвой

Племянница Сергея Скрипаля Виктория переживает о том, что ее дядя и сестра Юлия не выходят на связь. Россиянка полагает, что их держат под охраной в разных местах, потому что так проще манипулировать людьми, хотя и не исключает того, что они добровольно пошли на всю эту историю и, заодно, нажились на ней.

Виктория отметила, что спецслужбы Великобритании могут годами скрывать от родственников и российской дипмиссии, где находятся экс-сотрудник ГРУ и его дочь, которым крайне редко будут предоставлять возможность "высказаться в прессе". Это может измениться лишь тогда, когда поменяется политическая обстановка в Королевстве.

Племянница шпиона обращает особое внимание на то, что родственникам до сих пор не разрешили с ней увидеться. Это, по ее словам, кощунство, а "властям Великобритании есть что таить".

"Конечно, не исключено, что Сергей и Юлия пошли на некую сделку с британской стороной и добровольно приняли участие в инсценировке трагических событий в Солсбери. Лондону нужен был повод для обострения отношений с Москвой, и вполне возможно, что мои родные могли получить за это какие-то дивиденды. Я не могу знать это точно, но люди меняются",

– заявила Виктория газете "Известия".

Племянница Скрипаля утверждает, что Сергея и Юлию тщательно контролируют. Так, когда экс-полковник ГРУ, как передает агентство "ФедералПресс", звонил своей родственнице, то сначала по-английски спросил кого-то разрешения говорить. Виктория отметила, что кто-то читает ее сообщения с телефона, с которого звонил ей дядя. Для нее же главное, чтобы Скрипали были здоровы. Юлия, как рассказала Виктория, через подругу пытается пристроить в добрые руки свою собаку, которая находится в России.

Как напоминает телеканал "360", Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в марте 2018-го. Британские власти подозревают в причастности к этому преступлению Россию, утверждая, что исполнителями его были якобы сотрудники ГРУ Руслан Боширов и Александр Петров. Россияне заверили, что отправились в Солсбери как туристы. Москва же не раз говорила о том, что все обвинения беспочвенны.