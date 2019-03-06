Британцы впервые показали дом - убийцу Скрипаля

Недвижимость выставили на продажу, ни слова не сказав о бывшем хозяине

Для апартаментов, где коротал свои дни до покушения экс-шпион ГРУ Сергей Скрипаль, присматривают новых жильцов. Просторная вилла с большой парковкой во дворе и садом продается, о чем свидетельствует объявление на сайте недвижимости Zoopla.

Дом №47 по улице Кристи-Миллер-роуд в Солсбери – адрес, по которому проживал экс-шпион. Затем к нему в гости пожаловала дочь Юлия, которая также стала жертвой "Новичка". От остатков яда, кстати, помещение очистили, о чем британцы известили в первый день весны.

В объявлении говорится, что продавец просит за завидный товар 260 тыс. фунтов (22,5 млн рублей). Заманчивое предложение для неосведомленных о том, кто до этого владел жильем. Впрочем, о бывшем хозяине не сказано ни слова. В тексте упоминается лишь год приобретения им данного дома – 2011.

Его вид изнутри "засвечен" в Telegram-канале "Лондоннаш". По словам автора, опубликованные фотографии были сделаны еще до того, как виллу опечатали.

"В гостях у Скрипаля. Фотографии из дома. Спальня, кухня. Все как положено. Вопрос один. На фото с белой пленкой состояние дома сейчас. Там все разобрали. Когда они успели сделать фото. Если делали заранее, то с какой целью?"

– риторически спрашивает он.

1 марта помещения освободили от отравляющих паров "Новичка", для чего понадобилось 13 часов уборки. В итоге их признали полностью безопасным для проживания и отдали в ведение графства Уилтшир.

Инциденту в Солсбери пошел второй год. Отца и дочь нашли без сознания 4 марта 2018 года, напоминает URA.RU. Лондон сразу же повесил вину на Москву, которой с тех пор не предоставили весомых доказательств.