Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Мэй потребует от Путина выдать "отравителей" Скрипалей

Тереза Мэй и Владимир Путин. Фото: www.globallookpress.com
Перед уходом британский премьер пытается снова раздуть "пятикопеечную" историю

На стартовавшем сегодня саммите G20 Тереза Мэй четко обозначит позицию Британии по делу об отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери.

Премьер-министр Соединенного Королевства считает, что якобы причастные к случившемуся в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов должны быть "преданы правосудию". Об этом она заявила журналистам.

Мэй отметила, что на "отравителей" Сергея и Юлии Скрипаль выданы европейские ордеры на арест. Россия не экстрадирует своих граждан, однако в случае выезда россиян за пределы страны британцы "приложат все усилия", чтобы "справедливый" суд свершился, пишет Independent.

Встреча российского лидера Владимира Путина и Терезы Мэй запланирована на пятницу, 28 июня. Саммит G20 станет ее последним мероприятием на международном уровне в качестве главы британского правительства, отмечает "Комсомольская правда".

Ранее Путин назвал шпионскую историю со Скрипалями "пятикопеечной".

Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания в центре Солсбери 4 марта прошлого года. Британские власти обвиняют российские спецслужбы в отравлении. Москва причастность к случившемуся отрицает. Наша страна неоднократно предлагала Лондону помощь в расследовании, однако получала отказ, напоминает сайт телеканала "360". При этом российской стороне до сих пор не предоставляют никакой информации ни о ходе расследования, ни о местонахождении и состоянии Скрипалей.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

В США одобрили санкции против "Северного потока-2"

"Турецкий поток" американцам тоже помешал

Мэй закатит Путину скандал из-за Скрипалей на саммите "Большой двадцатки"

Перед уходом британский премьер пытается снова раздуть "пятикопеечную" историю

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей