Мэй закатит Путину скандал из-за Скрипалей на саммите "Большой двадцатки"

Перед уходом британский премьер пытается снова раздуть "пятикопеечную" историю

На стартовавшем сегодня саммите G20 Тереза Мэй четко обозначит позицию Британии по делу об отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери.

Премьер-министр Соединенного Королевства считает, что якобы причастные к случившемуся в Солсбери Александр Петров и Руслан Боширов должны быть "преданы правосудию". Об этом она заявила журналистам.

Мэй отметила, что на "отравителей" Сергея и Юлии Скрипаль выданы европейские ордеры на арест. Россия не экстрадирует своих граждан, однако в случае выезда россиян за пределы страны британцы "приложат все усилия", чтобы "справедливый" суд свершился, пишет Independent.

Встреча российского лидера Владимира Путина и Терезы Мэй запланирована на пятницу, 28 июня. Саммит G20 станет ее последним мероприятием на международном уровне в качестве главы британского правительства, отмечает "Комсомольская правда".

Ранее Путин назвал шпионскую историю со Скрипалями "пятикопеечной".

Сергея и Юлию Скрипаль нашли без сознания в центре Солсбери 4 марта прошлого года. Британские власти обвиняют российские спецслужбы в отравлении. Москва причастность к случившемуся отрицает. Наша страна неоднократно предлагала Лондону помощь в расследовании, однако получала отказ, напоминает сайт телеканала "360". При этом российской стороне до сих пор не предоставляют никакой информации ни о ходе расследования, ни о местонахождении и состоянии Скрипалей.