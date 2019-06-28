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Доказательства есть: на саммите G20 поставили точку в деле Скрипалей

Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Глава британского правительства перед отставкой все высказала Путину

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обладает неопровержимыми доказательствами причастности Москвы к инциденту в Солсбери. По крайней мере, она заявила об этом президенту России Владимиру Путину во время встречи на саммите G20 в японской Осаке в пятницу, 28 июня.

Мэй потребовала от РФ привлечь к ответственности "двух причастных" к отравлению Скрипалей и дать гарантии, что такого "больше не повторится".

Обо всем этом журналистам поведали на Даунинг-стрит. Какие именно доказательства есть у Лондона и лично Мэй, общественности опять не сообщили и не уточнили, раскрыли ли эту информацию самому Путину.

Фото: www.globallookpress.com

Между тем, именно с делом Скрипалей Мэй, досиживающая в кресле премьера последние дни, связывает невозможность восстановления нормальных отношений между Россией и Соединенным Королевством.

"Не может быть нормализации наших двусторонних отношений до тех пор, пока Россия не прекратит безответственные и дестабилизирующие действия, угрожающие Великобритании и ее союзникам", – цитирует "Интерфакс" заявление британской стороны.

Между тем, Путин чуть ранее в интервью Financial Times подчеркнул, что предательство – страшное преступление, но экс-агент ГРУ Сергей Скрипаль искупил свою вину, отсидев 5 лет в тюрьме. Поэтому у Москвы не было оснований мстить перебежчику. Саму же историю вокруг отравления в Солсбери Путин назвал "не стоящей и пяти копеек".

Инцидент в Солсбери произошел 5 марта 2018 года. Практически сразу Лондон обвинил Москву в покушении на убийство нескольких человек с применением запрещенного химического вещества. Москва отвергла все обвинения.

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Николай ВИКТОРОВ
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