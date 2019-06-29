Британцы раскрыли новые детали по отравлению Скрипалей

Восстановлена хронология событий дня перед "нападением" на экс-полковника ГРУ

Британцы продолжают открывать все новую информацию об отравлении Скрипалей в Солсбери. На этот раз телеканал BBC раскрыл детали о третьем подозреваемом, который якобы участвовал в нападении на экс-полковника ГРУ.

Отмечается, что офицер российской военной разведки Денис Сергеев мог руководить отравителями Скрипаля. Находясь в Лондоне, он якобы поддерживал связь с некими вышестоящими офицерами в Москве. Именно они, по мнению британского телеканала, отдали приказ на уничтожение экс-полковника.

Согласно данным, Сергеев прилетел в столицу Англии утром 2 марта, а улетел вечером 4 марта. Специалисты считают, что он мог встретиться в Лондоне с Александром Мишкиным (Александром Петровым) и Анатолием Чепигой (Русланом Бошировым). Однако никаких доказательств этому предположению нет.

Подозрение у англичан вызвало и то, что Сергеев звонил только на один телефонный номер, но у телефона его собеседника не было IMEI (уникального международного номера устройства) и не пользовался Wi-FI.

Инцидент в Солсбери произошел 5 марта 2018 года. Практически сразу Лондон обвинил Москву в покушении на убийство нескольких человек с применением запрещенного химического вещества. Москва отвергла все обвинения.