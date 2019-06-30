Беседа была жесткой

На саммите G20 покидающая пост премьер Британии попыталась снова раздуть скандал вокруг отравления в Солсбери.

В Кремле раскрыли подробности закрытых переговоров Терезы Мэй и российского лидера Владимира Путина. Напомним, ранее на саммите "Большой двадцатки" британский премьер заявила, что у Лондона есть неопровержимые доказательства причастности Москвы к покушению на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

В японской Осаке между политиками состоялся довольно жесткий разговор. Путин при этом "доходчиво" пояснил ей моменты, того требовавшие. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Закрытая часть беседы была "предельно откровенной", отметил он. О чем конкретно говорили Мэй и Путин, Песков не уточнил.

Между тем он напомнил, что российской стороне до сих пор неизвестно, живы ли Скрипали. "Неопровержимых" доказательств, о которых громко заявила Мэй, также не предоставлено.

"Иначе эти доказательства были бы уже каким-то образом опубликованы, – пояснил он. — Мы до сих пор не знаем, где Скрипали, есть ли они вообще, было ли с ними что-то, и так далее",

– подчеркнул Песков в программе "Москва. Кремль. Путин", которая выйдет в эфир сегодня вечером. Об этом пишут "Вести.ру".

Ранее британские СМИ опубликовали очередную "сенсацию" о якобы руководившем группой "отравителей" офицере ГРУ.