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Вину России в отравлении Скрипалей назвали фейком

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
В Лондоне сомневаются в причастности Москвы к инциденту в Солсбери

Спецслужбы Великобритании могли устроить полномасштабную инсценировку отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, чтобы возложить ответственность за это на Россию. С таким предположением выступил британский политик, советник главы Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Томми Робинсон.

"Для меня крайне сложно на 100% поверить тому, что сообщают наши спецслужбы (по "делу Скрипалей"). Слишком часто я видел их дурные поступки, и слишком часто я видел ложь и пропаганду… Такова суть грязной политики "глубинного государства", под которым мы живем. Я допускаю, что наша разведка и спецслужбы способны посеять ложь, сэкономив на правде, и более чем уверен, что они готовы вбросить в публичное поле дезинформацию, если это отвечает их целям",

– рассказал политик в интервью "Комсомольской правде".

В то же время он не склонен приуменьшать значение трагедии в Солсбери. По словам Робинсона, Скрипали, а также местная жительница Дона Стёрджес перенесли страдания, что вызывает у политика сочувствие.

Фото: www.globallookpress.com

"Каждая страна имеет секретных агентов, которые на нее работают, и каждая страна играет свою партию в геополитических шахматах. Невинные люди, угодив в эти игры, расплачиваются болью, а то жизнью", – отметил британец.

Тема отравления в Солсбери обсуждалась на высшем уровне на прошлой неделе, когда президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провели переговоры на полях саммита G20 в Осаке. Разговор о Скрипалях, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, проходил жестко и с глазу на глаз. "И достаточно доходчиво Путин объяснил ей все, что требовало объяснений", – приводит слова представителя президента РИА "Новости".

В марте 2018 г. в Великобритании произошло отравление экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон обвинил Москву в химической атаке и ввел ряд санкций против нашей страны, в частности выслал с Британских островов десятки российских дипломатов. В Москве обвинения отвергают и отмечают, что Лондон так и не предъявил доказательства отравления Скрипалей.

Андрей ФИЛАТОВ
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