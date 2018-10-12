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Лондон отказывается от российских дипломатов

Фото: GLOBAL LOOK press/Shan Yuqi/Xinhua
продолжениеСкрипаля не существует - ни живого ни мертвого
Сотрудникам МИД больше не выдают британских виз

В посольстве РФ в Великобритании некому работать. Все наши дипломаты негласно объявлены персонами нон грата – англичане преднамеренно оставили их без виз, пожаловался посол в Лондоне Александр Яковенко.

Как известно, в марте на фоне так называемого "дела Скрипаля" Соединенное Королевство распрощалось с 23 сотрудниками МИД РФ. Их места до сих пор вакантны, напомнил дипломат. Он не сомневается в политическом контексте британских действий.

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"Пока что мы видим со стороны британского правительства неконструктивную позицию, из-за которой затруднено функционирование нашего посольства, которое сейчас практически пустует. Может, с десяток сотрудников осталось сейчас в посольстве", – посетовал Яковенко, передают РИА "Новости".

Он призвал Лондон опомниться и наладить дипломатическую коммуникацию с Москвой, в которой обе стороны заинтересованы в одинаковой степени. Правда, в свете последних событий, огорчился посол, "о таких контактах не приходится говорить".

Напомним, инцидент в британском городке, где отравили экс-шпиона Сергей Скрипаля с дочерью, привел к массовой отсылке дипломатов. Примеру Туманного Альбиона последовали 16 стран Евросоюза. В общей сложности свои места покинули 150 представителей российской дипмиссии. Впрочем, недолго думая, Москва ответила союзникам взаимностью и отправила восвояси дипломатов 27 государств. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Оксана ПОДТУРКИНА
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