"Сразу бросается в глаза": сдавшие "отравителя" Скрипалей британцы попались на ерунде

Великобритания требует верить ей на слово

Публикации Би-би-си о третьем подозреваемом в отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вызывают лишь недоверие отсутствием реальных доказательств и настоящих документов. Об этом заявили в посольстве России в Королевстве.

Материалы вещательной службы говорят о том, что некий Денис Сергеев якобы связывался с Русланом Бошировым и Александром Петровым, которых Лондон считает причастными к этому инциденту. Как отмечает пресс-служба российской дипмиссии, выводы журналистов основываются на результатах "изысканий" Bellingcat. А к этой исследовательской группе, по словам посольства, нет доверия. Более того, статья опирается на слова анонимных источников журналиста Марка Урбана, проверить которые не предоставляется возможным. Содержание материалов Би-би-си, как подчеркивается в комментарии посольства, вызывает вопросы.

"Сразу бросается в глаза, что так называемые расследователи, повествуя о передвижениях и телефонных звонках российского гражданина, которого они называют "координатором" событий в Солсбери, не сделали даже малейшей попытки подкрепить свои утверждения материалами, хоть как-то похожими на оригинальные документы",

– сообщает пресс-служба на своем сайте.

Представители посольства России в Великобритании добавили в своем заявлении, что людям предлагается просто верить словам. Российские дипломаты также обращают внимание на то, что британцы выдают нахождение некоего человека в марте 2018-го в Лондоне как настоящее доказательство того, что он замешен в отравлении экс-сотрудника ГРУ и его наследницы. Публикации Би-би-си не раскрывают неизвестные детали этой истории, а направлены на то, чтобы "поддерживать на плаву тему "причастности России" к инциденту, при этом отвлекая публику от лежащих на поверхности вопросов, на которые у британских властей нет ответов".

Более того, пресс-служба посольства РФ отмечает, что полиция Великобритании не стала комментировать работу местных журналистов, заявив, что не может этого делать, так как расследование, идущее по нескольким направлениям, не завершено.

"Предлагаем читателям самостоятельно оценить, как с этим соотносятся новые требования британских властей к России относительно признания ответственности и привлечения "подозреваемых" к суду", - подчеркнули дипломаты.

Би-би-си уверяет, что Денис Сергеев является генерал-майором ГРУ, он, как утверждается в материалах британцев, встречался в Лондоне 4 марта 2018-го с Александром Мишкиным (Александром Петровым) и Анатолием Чепигой (Русланом Бошировым).

Сергея и Юлию Скрипаль нашли в бессознательном состоянии 8 марта того же года в Солсбери. Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", а Москва причастна к этому преступлению. Боширов и Петров говорили о том, что посещали город как туристы. Россия не раз отрицала все голословные обвинения.