Появившиеся в Сети кадры вызвали поток оскорблений в ее адрес

Внимание соотечественников в последнее время приковано не к судьбе отравленных экс-полковника ГРУ и его дочери, а к их родственнице Виктории. Племянницу Сергея Скрипаля периодически упрекают в том, что она пытается нажиться на случившемся в Солсбери. Подобные заявления появились и под одним из недавних постов в ее Facebook.

Несмотря на скандал с коллегой по ТСЖ, Виктория старается облагородить участок около своего дома. Так, она посадила в день рождения супруга елки во дворе. К сообщению двоюродная сестра Юлии Скрипаль присовокупила фото, где позирует в испачканной после трудов одежде.

"Викуля, тебе давно надо было заняться озеленением, а не делать бабки на горе своей семьи!"

– едко прокомментировал сообщение Виктории интернет-пользователь по имени Максим.

Племянница Скрипаля не заставила себя долго ждать и тут же попыталась поставить россиянина на место, отметив, что только его "не спросила где и как зарабатывать". На этом Виктория не остановилась и добавила:

"Малыш Максимка следит за мной пристально, думаю в тренеры записаться хочет, больно хорошо мои доходы и расходы считает, да ещё и калории подсчитывает".

Россиянин же не стал отвечать на выпад соотечественницы.

Кое-кто обратил внимание, что Скрипаль, в первую очередь, стоит сбросить пару лишних килограммов.

"Быстро худей, Викуся", "Тебе жрать надо меньше!"– посоветовали родственнице шпиона россияне.

Племянница экс-полковника ГРУ не в первый раз ругается с подписчиками. Недавно под новой главой книги Скрипаль об инциденте в Солсбери развернулась бурная дискуссия. Интернет-пользователи обвинили ее в желании нажиться. Виктории пришлось оправдываться и защищаться. Любопытно, что против публичных высказываний россиянки выступил и сам Сергей, который, выйдя неожиданно на связь, раскритиковал ее за мелькание в СМИ.

Между тем мемуары об отравлении Скрипалей Виктория, судя по всему, пока забросила. Свежих отрывков из ее книги она пока не публикует.

Сергея и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери 8 марта 2018-го. Лондон говорил о том, что Скрипали отравились нервно-паралитическим веществом "Новичок", а к этому преступлению причастна Москва. Россия не раз отрицала эти голословные обвинения.