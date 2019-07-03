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"Пора бы заткнуться": Мэй обматерили за Скрипалей

Тереза Мэй. Фото: www.globallookpress.com
Уходящий премьер похвалилась перед британцами жестким разговором с Путиным об отравлении в Солсбери

Тереза Мэй выступила перед Палатой общин с докладом о своей поездке на саммит G20 в Японию, где она провела двустороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным. Премьер-министр Соединенного Королевства сообщила, что не видит возможности для нормализации сотрудничества между Лондоном и Москвой.

Об этом же она рассказала главе РФ. По словам Мэй, она заявила Путину, что ситуация не изменится пока, Россия не перестанет угрожать ее стране и союзникам своей "безответственной деятельностью".

Премьер-министр Великобритании считает, что в число таких неприемлемых действий, которые якобы совершает Россия, входит отравление Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери в марте 2018-го, а также смерть от отравления подданной Великобритании Дон Стерджес.

"Использование смертельного нервно-паралитического вещества на улицах нашей страны было подлым действием, которое привело к гибели Дон Стерджес",

цитирует выступление Мэй ТАСС.

Политик также добавила, что дала понять президенту России, что у Великобритании есть доказательства причастности Москвы к инциденту в Солсбери. Ответственных за это преступление двух лиц необходимо, по ее мнению, наказать. Великобритания, как сообщила Мэй, готова наладить отношения с Россией, когда та изменит свою позицию.

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com

Россияне же, комментируя эту новость, отметили, что ждут не дождутся того момента, когда Мэй перестанет быть премьер-министром Великобритании и портить отношения двух стран. Многие уверены, что Скрипалей отравили именно британцы.

"Да пусть идет *** [далеко] эта Мэй вместе со всей своей Британией", "Когда она уже уйдёт?", "Да мы и не просились, тусуйте мимо", "А России это надо? Если это надо Мэй, пусть у нее и болит голова. Потравила неведомо ради чего своих подданных и теперь *** [бесится]", "Вот не может уйти по-английски, обязательно *** [поболтать] надо на дорожку. @theresa_may, хватит, пожалуйста, просто уходи молча", "Ваше мнение, мало кого в мире волнует. Мировая элита в России, а не в Британии", "Пора бы уже заткнуться", "Не каются русские в английских грехах", "Разве с ней кто-то собрался нормализовать что-то?" – возмутились российские интернет-пользователи.

Москва не раз отрицала голословные обвинения Лондона, который так и не предоставил ни одного доказательства причастности россиян к отравлению Скрипалей. 

Мэй, которая запомнится испорченными отношениями между Великобританией и Россией, покинет свой пост летом 2019-го. 

Полина ИВАНОВА
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