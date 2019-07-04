Британцы скрывают неудобное видео с отравленными Скрипалями

Поведение экс-полковника ГРУ и его дочери незадолго до инцидента вызывает недоумение

В истории с отравлением Сергея Скрипаля и его наследницы Юлии до сих пор остаются белые пятна, из-за которых возникают вопросы к британцам. На пробелы в расследовании этого дела обратила внимание официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время брифинга.

Дипломат отметила, что российской стороне до сих пор неизвестно, куда шпион с родственницей ездили утром 4 марта, за несколько дней до отравления. Любопытен и тот факт, что Скрипали отключали свои мобильные телефоны. К тому же непонятно, вернулись ли они домой или нет.

Захарова подчеркнула, что по неизвестной причине на месте происшествия оказалась медсестра сухопутных войск Великобритании. Официальный представитель МИД РФ призвала британцев не сочинять новые "детективные истории".

"Ответьте на банальные вопросы, потому что белых пятен в этой истории слишком много. Совершенно непонятно, почему <...> в окружном госпитале Солсбери дежурил персонал, обладающий специфической профессиональной подготовкой, необходимой для лечения пострадавших от острых химических отравлений",

– цитирует Захарову телеканал RT.

Она добавила, что британцы наотрез отказываются показать российской стороне запись с камер наружного наблюдения, расположенных около дома Скрипаля.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила президенту России Владимиру Путину, что у Королевства есть доказательства причастности Москвы к отравлению Скрипалей. Однако так и не предоставила их. По словам Мэй, отношения двух стран не наладятся, пока Россия не изменит своего "безответственного" поведения.

Сергея и Юлию Скрипаль нашли в бессознательном состоянии 8 марта 2018-го в Солсбери. Лондон заявил, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", и обвинил россиян Руслана Боширова и Александра Петрова в участии в этом преступлении. Молодые люди утверждали, что посещали Солсбери как туристы.