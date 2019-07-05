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Скрипали следующие?: на помойке Лондона нашли секретные данные специалистов по "Новичку"

Фото: www.globallookpress.com
В мусорный бак выкинули документы военной лаборатории Портон-Дауна

Находка, обнаруженная на одной из парковок столицы Соединенного Королевства, сможет пролить свет на деятельность британских химиков. На севере Лондона в мусорном баке валялись секретные документы расположенной в Портон-Дауне лаборатории. Именно ее специалисты распознали "Новичок", которым якобы отравили экс-шпиона ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Как пишет Daily Star, на помойке оказались тысячи страниц с персональными данными и сведениями об оборудовании охранников. Также в мусорном баке на автостоянке нашли перечень обязанностей патрулирующих периметр здания полицейских и пароль к компьютерным системам. Обстоятельства произошедшего расследует Министерство обороны Великобритании. 

Любопытно, что временные рамки обнаруженных документов начинаются 1980-ми годами и завершаются концом 2017-го. А уже через каких-то несколько месяцев, 4 марта 2018 г., на берегу Туманного Альбиона без сознания были найдены бывший полковник с дочерью.

Выброшенные данные наталкивают сразу на несколько мыслей. Во-первых, не Скрипали ли следующие? А во-вторых, не было ли в секретных документах информации, косвенно относящейся к событиям ближайшего будущего.  

Напомним, Лондон без суда и следствия обвинил в произошедшем Москву. Инцидент привел к международному скандалу, обмену дипломатами и санкциями. Судьба Скрипалей до сих пор неизвестна. Возможно, бумажная находка приблизит разгадку таинственного отравления.  

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Ксения АНДРЕЕВА
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