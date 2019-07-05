"Красавица и чудовище": Захарова раскрыла мотивы Лондона в деле Скрипаля

Туманный Альбион оправдывает свое название

Спикер МИД РФ России Мария Захарова внесла некую ясность в дипломатическое устройство Соединенного Королевства. По мнению чиновницы, в деле Скрипаля оно применяло свою фирменную стратегию – неопределенную. Не зря же Великобританию называют Туманным Альбионом.

"Обожаю британскую внешнюю политику! Красавица и чудовище в одном лице",

– начала свой пост в Facebook Захарова.

Такие выводы она сделала на основе высказывания главы МИД Британии Джереми Ханта, который на фоне событий в Гонконге разрывался между санкциями против Пекина и высылкой дипломатов. А затем произнес вслух, что последствия подобной ситуации сложно предугадать, поэтому "нужно сохранять стратегическую неопределенность".

"Мы теперь знаем, в чем заключается стратегия Лондона в отношении "дела Скрипалей" – в стратегической неопределенности. Спасибо за откровения, Джереми!",

– иронично отметила Захарова.

За данную мысль ухватились подписчики представителя российского ведомства и устроили состязание в остротах. (Орфография и пунктуация авторов сохранены).

"В отношении России в Лондоне все как раз определено заранее. Россия виновата по определению. Во всем, что бы ни случилось", "Политическая туманность Альбиона", "А мне вот нравится! Стратегическая неопределенность! Новый вид стратегии! Просто великолепно",

– шутили интернет-пользователи.

Напомним, 4 марта 2018 года экс-полковника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре британского городка Солсбери. Британцы обвинили в случившемся Москву, не предоставив при этом никаких доказательств. Инцидент вылился в международный скандал, который периодически разгорается с новой силой. Информация о жизни потерпевших уже больше года почему-то держится в тайне.