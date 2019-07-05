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Просидели там год: раскрыто место содержания Скрипалей

Фото: www.globallookpress.com
Британцы прокололись с секретными записями

Документы из военной химической лаборатории в Портон-Дауне, занимавшейся ядом, который якобы попал в организмы Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, нашли в мусорном баке неслучайно. Вероятно, Тереза Мэй пытается спасти хоть одно свое детище перед уходом с поста премьер-министра Великобритании. По крайней мере, этого не исключает племянница шпиона Виктория Скрипаль.

Россиянка считает, что Мэй пытается вновь раздуть историю с отравлением экс-сотрудника ГУР и его наследницы. По мнению Скрипаль, неслучайно политик заявила о наличии доказательств причастности Москвы к отравлению, а также британские СМИ "находят каких-то людей и "руку Кремля". Все это вызывает у Виктории только смех.

"Ну, госпожа Мэй, остался последний месяц, отсидите спокойно. Не сыграла ваша карта со Скрипалями и хватит ее уже разыгрывать. Теперь давайте все выкинем в мусорный бак, чтобы специально все нашли и все узнали. Почему было, например, не сжечь где-то эти документы? Кроме того, я продолжаю считать, что Сергей Викторович и Юлия находятся в лаборатории в Портон-Дауне. Я так давно считаю и не отказываюсь от своих слов",

заявила россиянка журналистам агентства РИА ФАН.

Ранее стало известно, что на автостоянке в северной части Лондона нашли в мусорке документы из Портон-Дауна. В них содержатся персональные данные, информация об оборудовании, которое есть у охранников, данные об обязанностях полицейских, патрулирующих периметр лаборатории, и даже пароли к компьютерным системам. Любопытно, что документы датированы разным временем от 1980-х до 2017 года.

Сергея и Юлию Скрипаль отравили 8 марта 2018-го, по мнению Лондона, нервно-паралитическим веществом "Новичок". Великобритания считает, что Россия причастна к этому преступлению. Недавно Мэй заявила, что подозреваемые россияне должны предстать перед правосудием. Москва не раз отрицала все обвинения, к которым британцы так и не предоставили настоящих доказательств.  

Полина ИВАНОВА
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