Все понятно: в деле об отравлении Скрипалей нашли след Родченкова

В России распутали детективную историю вокруг экс-полковника ГРУ

Британская "сенсация" вывела к стукачу WADA Григорию Родченкову.

В Сети обсуждают новую информацию о покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

Напомним, накануне стало известно, что якобы руководивший "отравителями" бывшего шпиона сотрудник ГРУ Денис Сергеев несколько раз был в Швейцарии в 2016-18 годах. Об этом пишут западные СМИ со ссылкой на очередное расследование The Insider, Bellingcat и швейцарского издания TAMedia. Как выяснили "эксперты", Сергеев посещал Лозанну, где в 2017, к примеру, засветился в здании штаб-квартиры WADA. Был он и в районе, где находится много гослабораторий. Там же любознательный Сергеев зачем-то сходил на лекцию бывшего посла Штатов в Швейцарии Сьюзан Левин.

"4 октября снова приехал в Лозанну и около 4 часов провел в районе, где располагаются несколько штаб-квартир международных спортивных организаций, в том числе ВАДА и Международный спортивный арбитраж ... Интересно также, что, судя по биллингу, он заходил в здание штаб-квартиры ВАДА",

– пишут авторы расследования.

С Русланом Бошировым и Александром Петровым, которых западные детективы называют сотрудниками ГРУ, их "координатор" встречался в Женеве в ноябре 2017-го. Был Сергеев в этом городе и в январе прошлого года. Как утверждают авторы расследования, он 14 раз говорил по телефону со своим "куратором", который отдавал ему приказы относительно отравления Скрипаля. Напомним, ранее СМИ писали, что бывший шпион сотрудничал со швейцарскими спецслужбами.

Пользователи Сети, которые с интересом следят за развитием этого фарса, решили самостоятельно продолжить "детективную историю" и вышли на "след" Родченкова (орфография и пунктуация сохранены).

"Как всё закрутили поклонники бoндиaды, столько сил по их понятиям задействовала Россия на уничтожение никчёмной персоны к тому же неудавшемуся, наши бы не промахнулись. Да любая бабушка смогла бы разбросать Новичка по всей Бритии. Прям стыдно за убогих бритишей, даже фантазия у них умалишённая", "Не расследование, а какой-то бред сумасшедшего. Похоже, что в Bellingcat, Insider и TAMedia те кто пишут такие статьи явные неадекваты, которых еще не выпустили из дурдома", "))))Я всегда с удовольствием читаю ,,опусы,,западных СМИ и высказывание их политиков.Ржу до коликов!Там на Западе все ,,умные,, и всегда задним числом.Если следили,что не взяли?)))))))" "След дела по отравлению Скрипалей медленно и верно движется к убийству Кеннеди", "Это что ж получается? Это он со штаб-квартиры ВАДА Новичок тырил?" "Усё понял. На месте кота Скрипаля должен был быть Родченков. А на месте морских свинок – Макларен и его комиссия. Но пьяные Петров и Боширов взяли билеты не на тот рейс",

– с сарказмом отмечают комментаторы.

Ранее племянница Скрипаля Виктория заявила, что уверена: Сергея и Юлию держат в лаборатории в Портон-Дауне.