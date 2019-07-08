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"Все строго по инструкции": раскрыта судьба Скрипаля

Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Теория о том, что экс-полковника ГРУ нет в живых, получила новый виток развития

Журналист Георгий Габуния, оскорбивший в прямом эфире телеканала "Рустави 2" президента России Владимира Путина, может умереть, как и Сергей Скрипаль. Такого продолжения громкого скандала в Грузии не исключает публицист Армен Гаспарян, который, похоже, уверен в том, что британский шпион мертв.

"Как бы этот ущербный Габуния не сыграл внезапно сегодня в ящик скажем от острой сердечной недостаточности. Сразу начнется кампания "Его убила Россия". Похлеще, чем со Скрипалем",

заявил Гаспарян в Twitter.

Подписчики автора поддержали его высказывание, поинтересовавшись, есть ли у Габунии кот, который, по их мнению, должен жить. Интернет-пользователи явно намекали на незавидную судьбу питомца экс-полковника ГРУ.

"А что, Петров с Бошировым уже там?", "Очень на то похоже что так и будет. Убьют чела, а потом скажут, приезжали двое Сидоров с Капыловым и отравили "старичком" по прямому приказу с Кремля. Всё строго по инструкции будет, по ходу пьесы", "Для начала надо убедиться, что никакие туристы не ездили в это время смотреть на шпили", – иронично заметили подписчики Гаспаряна.

Другие пользователи соцсети были более категоричны, отметив, что журналист действовал по указке кого-то с Запада. Они сочли, что журналист должен поплатиться за свои слова. Другие же уверены, что с Габунией ничего не случится, ведь убивать человека за слова нельзя. 

Как напоминает издание "Царьград", накануне Габуния в своей эфире грузинского телеканала нецензурно высказался в адрес Путина. Журналиста осудили политики Грузии, а жители страны устроили протесты за подобную дерзость, требуя его увольнения у руководства телеканала. 

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в Солсбери 8 марта 2018-го. Лондон заявил, что экс-сотрудника ГРУ и его наследницу отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", и обвинил в причастности к этому преступлению Москву. Британцы полагают, что Руслан Боширов и Александр Петров участвовали в отравлении. Россияне заявляли, что посещали Солсбери в качестве туристов. Москва не раз отрицала все голословные обвинения. Живы ли Скрипали и что на самом деле с ними произошло, до сих пор точно не известно

Полина ИВАНОВА
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