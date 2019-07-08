В Соединенном Королевстве не верят в российский след в отравлении

Причастность России к отравление экс-полковника ГРУ Серегея Скрипаля и его дочери Юлии обитатели Туманного Альбиона относят к небылицам и даже не скрывают своего скепсиса. Так, с обвинениями британского руководства в корне не согласен почетный президент "Формулы-1" Берни Экклстоун.

"Скрипали? Путин не делал этого. Он слишком занят для того, чтобы думать о таких вещах. Это просто выдумки",

– заявил бизнесмен в интервью The Times.

По словам Экклстоуна, для российского лидера он не пожалел бы даже жизни, прикрыв Владимира Владимировича от летящей пули.

"Потому что он хороший парень. Он никогда не делал ничего, что было бы плохо для людей", – пояснил британец, добавив, что президенту РФ можно смело доверить управление Старым Светом. Европе нужен такой правитель, как Путин, уверен Экклстоун.



"Он делает то, что обещает",

– заключил президент "Формулы-1", который несколько раз имел честь пообщаться со своим "кумиром" во время Гран-при России.

Напомним, дело Скрипаля ведет отчес с марта прошлого года. Тогда отца и дочь нашли без сознания в центре британского городка Солсбери. Лондон приписал вину Москве: якобы покушение на бывших русских совершили агенты ГРУ Руслан Боширов и Александр Петров. Позже появился третий "отравитель". Что же произошло на самом деле, до сих пор остается загадкой. Не факт, что Сергей и Юлия Скрипаль еще живы. В частности, в этом усомнился публицист Армен Гаспарян.

На прошлой неделе в мусорном баке в Лондоне нашли документы военной лаборатории Портон-Дауна, специалисты которойраспознали "Новичок". По мнению британской стороны, данным ядом отравили экс-шпиона с дочерью.