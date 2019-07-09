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"Удивительные совпадения": действия медиков выдали неувязку в деле Скрипалей

Фото: www.globallookpress.com
Инциденты в Солсбери и Эймсбери оказались подозрительно похожи

Сотрудники посольства России в Лондоне прокомментировали новую информацию о том, что произошло с Дон Стерджес и Чарли Роули 30 июня 2018-го, которые якобы отравились тем же веществом, что и Сергей и Юлия Скрипаль. Дипломаты отметили, что подробности дела вызывают лишь недоумение тем, что британцы скрывали их в течение года.

В издании The Guardian вышла статья о том, что пострадавшим в Эймсбери впервые дали лекарство от отравления нервно-паралитическим веществом. В посольстве отметили, что тот факт, что ранее об этом не сообщалось, вызывает подозрение. Ведь эта информация не является секретной.

Более того, события в двух британских городах похожи. Пресс-секретарь посольства рассказал ТАССу, что "в глаза бросаются удивительные совпадения": в день инцидента в Эймсбери дежурил тот же медработник, который оказывал помощь тремя месяцами ранее Сергею Скрипалю и его дочери Юлии в Солсбери.

Фото: www.globallookpress.com

При этом британские журналисты также подчеркнули в своем материале, что именно этот медработник появился на месте происшествия, определил, что Роули отравлен нервно-паралитическим веществом, а также сообщил врачам скорой помощи, что им нужно защитное снаряжение.

В посольстве РФ же отметили, что Стерджес помогали в "обычном режиме" утром того же дня, хотя она находилась куда в более плохом состоянии.

К тому же, как отмечает агентство РИА ФАН, в статье указывалось, что медики могли подвергнуться воздействию яда, хотя до этого Лондон отрицал эту возможность.

"Означает ли это, что британские власти намеренно вводили собственную общественность в заблуждение, либо же пресса вновь публикует недостоверные данные? В любом случае, вопросов к британской стороне, касающихся событий как в Солсбери, так и в Эймсбери, меньше не становится",

– заявили в посольстве.

Дипломаты считают, что лишь прозрачное расследование инцидентов положит конец этой истории.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии 4 марта 2018-го в Солбсери. Лондон заявил, что их отравили "Новичком", который нанесли на ручку двери дома. Экс-полковник ГРУ и его наследница, по утверждению Великобритании, в итоге пришли в себя. Британцы обвинили в причастности к этому преступлению Москву, которая отрицала все голословные заявления.

В покушении на Скрипалей премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подозревает Руслана Боширова и Александра Петрова. Россияне заявляли, что посещали Солбсери в качестве туристов.

Стерджес скончалась в больнице, а Роули удалось выжить, хотя у него вскоре появились новые проблемы со здоровьем. ОЗХО в сентябре того же года сообщила, что Дон умерла от контакта с тем же веществом, от которого пострадали Скрипали. 

Полина ИВАНОВА
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