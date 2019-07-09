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"Требует крови": в Москве припомнили Лондону отравление Скрипалей

Фото: www.globallookpress.com
Британцы забыли, как плели интриги вокруг инцидента в Солсбери

Главред МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян отреагировала на заявление Форин офиса. Еще на прошлой неделе британский МИД захлопнул двери перед журналистами телеканала RT и информагентства Sputnik.

Представителей российских СМИ не пустили на Глобальную конференцию по свободе прессы, приписав им "распространение дезинформации". Симоньян отметила голословность обвинений, поскольку ни одного факта заведомо ложных сведений, которые бы выдавали за правду ее коллеги, приведено не было. 

"Зато мы можем напомнить, как этот самый британский МИД стыдливо потер пост про российское происхождение вещества, которым отравили Скрипалей",

припомнила главред подписчикам своего Telegram-канала.

Речь, по всей вероятности, о том, что спустя месяц после громкого отравления министерство иностранных дел Великобритании избавилось от обвинений в адрес Москвы. Сделало это путем одного клика компьютерной мышки.

Так, со страницы министерства в Twitter исчез разоблачающий Россию пост о российском происхождении "Новичка", от которого якобы пострадали экс-шпион ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Свое поведение тогда британцы объяснили просто: мол, эксперты дали понять, что отравляющее вещество произведено в РФ.

Также Симоньян освежила в памяти историю, когда журналисты BBC пытались притянуть за уши "русский след" к митингам во Франции.  

"Редакция требует крови, че",

– резюмировала она.

Напомним покушение на Сергея и Юлию Скрипаль произошло 4 марта 2018 года. Лондон в случившемся обвинил Москву, не предоставив никаких доказательств. Инцидент в Солсбери вылился в международный скандал. До сих пор о судьбе отравленных отце и дочери ничего не известно

А прошлогодним летом похожий случай произошел с Дон Стерджес и Чарли Роули. Однако подробности дела скрывались целый год. На этом фоне российские дипломаты заподозрили неладное

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Ксения АНДРЕЕВА
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