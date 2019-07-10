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Эхо дела Скрипаля: Лондон мстит российским журналистам

Фото: www.globallookpress.com
Свобода прессы будет обсуждаться без делегации из Москвы

Время истекло, однако британцы так и не смогли объяснить, почему захлопнули двери перед представителями СМИ из РФ. Таким образом, телеканал RT и информационное агентство Sputnik не дождались внятных ответов, за что их не допустили до "Глобальной конференции по свободе прессы". 

Напомним, ранее МИД Соединенного Королевства обвинил RT и Sputnik в "распространении дезинформации". При этом никакой конкретики не последовало, как и в марте 2018 года, когда в британском городке Солсбери были отравлены Сергей и Юлия Скрипаль.

Министерство послало российские СМИ к медиарегулятору Ofcom. Именно он упрекнул RT в семи нарушениях вещательного кодекса, однако руководство телеканала настаивает, что ничего подобного не было, пишет РИА "Новости". Относительно Sputnik внешнеполитическое ведомство предпочло отмолчаться. 

Их российских коллег рассердил данный абсурд. Накануне спикер МИД РФ Мария Захарова потребовала объяснений от Лондона в течение суток. Они прошли. 

"Ну теперь только танцевать...",

– многозначительно заключил читатель агентства. Возможно, речь идет о диких танцах премьер-министра Терезы Мэй.  

К  слову, ситуация удивила лондонскую Ассоциацию иностранной прессы. Ее директор Дебора Бонетти  недоумевает, почему одни журналисты приедут на "Глобальную конференцию по свободе СМИ", а другие – нет. 

Во вторник, 9 июня, отказ Лондона прокомментировала главред RT Маргарита Симоньян, напомнив Туманному Альбиону прецедент, произошедший ровно через месяц после покушения на Скрипалей. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Ксения АНДРЕЕВА
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