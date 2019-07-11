Похитили или сбежали?: Скрипалей потеряли в Британии

Экс-полковник ГРУ и его дочь "растворились" среди местного населения другой страны

Сергей Скрипаль и его наследница Юлия давно не находятся в Великобритании. Вероятнее всего, пострадавших от отравления вывезли в США или в Австралию. Такой версии событий не исключает член Палаты лордов парламента Великобритании барон Ричард Балф.

"Достаточно уверенно можно сказать, что они больше не в Великобритании, потому что их никто не видел даже краем глаза. До сих пор никто не знает, где они находятся, и это уже слишком",

– сообщил британский консерватор, подчеркнув, что у него нет доказательств этой теории.

Барон также отметил, что в Великобритании падает интерес к этой истории. Местные СМИ перестали поднимать шумиху вокруг отравления, практически забыв о нем.

"К ней все потеряли интерес, никто об этом больше не пишет",

– цитирует барона агентство РИА ФАН.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлии нашли в бессознательном состоянии 4 марта 2018-го. В Лондоне заявили, что их отравили нервно-паралитическим веществом "Новичок", и обвинили в причастности к этому Москву. Британские власти утверждают, что Руслан Боширов и Александр Петров были исполнителями этого преступления. Россияне не отрицали того, что ездили в Солбсери весной того же года, но отмечали, что посещали Великобританию как туристы. Москва не раз говорила о своей непричастности и обращала внимание на отсутствие весомых доказательств в этом деле.

Британцы также уверяли, что Скрипали пришли в себя, но связаться с ними никто не может. Хотя племянница экс-полковника ГРУ Виктория заявила, что он дважды ей звонил весной 2019-го. Тем не менее существует версия, что шпиона и его дочери давно нет в живых. Некоторые, например, британский журналист Грэм Филлипс, считают, что никакого отравления не было, а спецслужбы Великобритании инсценировали это дело, и Скрипали якобы были в сговоре с ними.