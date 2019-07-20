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Путин раскрыл правду о смерти Скрипаля

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
Российский президент сделал неожиданное заявление

Политик назвал истинные цели британцев.

Владимир Путин на фоне многочисленных слухов о пропавших Сергее и Юлии Скрипаль и их возможной смерти выразил собственную точку зрения. Так, российский лидер сомневается в том, что бывшего полковника ГРУ хотели убить спецслужбы Соединенного Королевства.

"Если бы хотели отравить, отравили бы. Это же, в принципе, в современных условиях несложно сделать. Конечно. Там, я не знаю, миллиграмма хватает. Но если он находился в их руках, это вообще не представляет никакой сложности",

– подчеркнул Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для документального фильма "В борьбе за Украину".

По словам президента, смерть Скрипаля не была конечной целью британцев. Поднявшая вокруг якобы сорвавшегося отравления шумиха – вот чего они добивались. Не исключено, что кому-то в Лондоне нужен был международный скандал, отметил Путин.

Где сейчас находятся Скрипаль и его дочь, российской стороне неизвестно.

"Он же шпион, он все время прячется", – иронично сказал глава государства. Расшифровку беседы опубликовала пресс-служба Кремля. 

В наличие у экс-полковника ГРУ сверхважных данных для России, которыми он собирался поделиться, Путин также не верит. Скрипаль "вышел из обоймы", а потому эти слухи абсолютно неправдоподобны.

Премьера фильма "В борьбе за Украину" состоялась накануне на канале "Россия 1".

Ранее в Британии заявили, что Сергея и Юлии Скрипаль в стране больше нет. Вероятно, обоих вывезли в Америку или Австралию.

Бывшего шпиона и его дочь нашли без сознания в центре Солсбери в марте прошлого года. Лондон бездоказательно обвинил Москву, что привело к международному скандалу. Российская сторона отрицает свою причастность к отравлению Сергея Скрипаля.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Кристина ЧЕРНИКОВА
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