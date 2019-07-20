Путин раскрыл правду о смерти Скрипаля

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Политик назвал истинные цели британцев.
Владимир Путин на фоне многочисленных слухов о пропавших Сергее и Юлии Скрипаль и их возможной смерти выразил собственную точку зрения. Так, российский лидер сомневается в том, что бывшего полковника ГРУ хотели убить спецслужбы Соединенного Королевства.
"Если бы хотели отравить, отравили бы. Это же, в принципе, в современных условиях несложно сделать. Конечно. Там, я не знаю, миллиграмма хватает. Но если он находился в их руках, это вообще не представляет никакой сложности",
– подчеркнул Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для документального фильма "В борьбе за Украину".
По словам президента, смерть Скрипаля не была конечной целью британцев. Поднявшая вокруг якобы сорвавшегося отравления шумиха – вот чего они добивались. Не исключено, что кому-то в Лондоне нужен был международный скандал, отметил Путин.
Где сейчас находятся Скрипаль и его дочь, российской стороне неизвестно.
"Он же шпион, он все время прячется", – иронично сказал глава государства. Расшифровку беседы опубликовала пресс-служба Кремля.
В наличие у экс-полковника ГРУ сверхважных данных для России, которыми он собирался поделиться, Путин также не верит. Скрипаль "вышел из обоймы", а потому эти слухи абсолютно неправдоподобны.
Премьера фильма "В борьбе за Украину" состоялась накануне на канале "Россия 1".
Ранее в Британии заявили, что Сергея и Юлии Скрипаль в стране больше нет. Вероятно, обоих вывезли в Америку или Австралию.
Бывшего шпиона и его дочь нашли без сознания в центре Солсбери в марте прошлого года. Лондон бездоказательно обвинил Москву, что привело к международному скандалу. Российская сторона отрицает свою причастность к отравлению Сергея Скрипаля.
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