"Скрипалю повезло": бывшая разведчица пустилась в откровения

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Коллега Сергея Скрипаля Елена Вавилова рассказала о шпионском скандале девятилетней давности, когда она с мужем и еще 8 спецагентов попали в американскую клетку. Затем разведчиков обменяли. Как раз тогда из российской тюрьмы вышел экс-полковник ГРУ.
"С нашим арестом повезло Скрипалю и еще трем людям, обвиненным в госизмене, которых отпустили из российской тюрьмы, чтобы обменять на нас. И миф о том, что предателям всегда мстят, несостоятелен",
- разоткровенничалась бывшая разведчица в интервью изданию "Собеседник.RU".
Она отметила, что обвинения Лондона в мести противоречат логике. Россия не могла быть заинтересована в отравлении экс-шпиона и его дочери.
"Это все какая-то странная игра",
– заключила Вавилова, добавив, что не понимает, почему Британия бездоказательно приплела к инциденту в Солсбери Петрова и Боширова.
Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта 2018 года. Случившееся на берегу Туманного Альбиона привело к международному скандалу. При этом до сих пор неясно, живы отец с дочерью или нет.
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