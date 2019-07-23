"Скрипалю повезло": бывшая разведчица пустилась в откровения

Миф об отравлении экс-полковника ГРУ развеяли

Коллега Сергея Скрипаля Елена Вавилова рассказала о шпионском скандале девятилетней давности, когда она с мужем и еще 8 спецагентов попали в американскую клетку. Затем разведчиков обменяли. Как раз тогда из российской тюрьмы вышел экс-полковник ГРУ.

"С нашим арестом повезло Скрипалю и еще трем людям, обвиненным в госизмене, которых отпустили из российской тюрьмы, чтобы обменять на нас. И миф о том, что предателям всегда мстят, несостоятелен",

- разоткровенничалась бывшая разведчица в интервью изданию "Собеседник.RU".

Она отметила, что обвинения Лондона в мести противоречат логике. Россия не могла быть заинтересована в отравлении экс-шпиона и его дочери.

"Это все какая-то странная игра",

– заключила Вавилова, добавив, что не понимает, почему Британия бездоказательно приплела к инциденту в Солсбери Петрова и Боширова.

Напомним, Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены 4 марта 2018 года. Случившееся на берегу Туманного Альбиона привело к международному скандалу. При этом до сих пор неясно, живы отец с дочерью или нет.