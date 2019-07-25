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"Сдает анализы": раскрыта схема лечения Скрипаля

Виктория Скрипаль. Фото: Владимир Гердо/ТАСС
В истории о громком отравлении всплыли новые подробности

С момента инцидента на берегу Туманного Альбиона пошел второй год. Близкие бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии уже потеряли всякую надежду, что последние находятся среди в живых. 

Однако череду траурных мыслей прервала пара звонков – в апреле и мае. Последний раз он оставил сообщение на автоответчик. По словам племянницы Скрипаля Виктории, все записи она передала следователям.

Ждали звонка от экс-шпиона и накануне, 24 июля, в день рождения его матери. Но телефон предательски молчал, пожаловалась Виктория РИА "Новости". Она также отметила, что дядя проходит лечение, для чего каждый месяц сдает какие-то анализы, менять врача не собирается. Об этом Сергей Скрипаль сам рассказал в апреле. Но родственница не стала распространять данную информацию, что весьма странно, ведь раньше она передавала прессе каждый чих.  

"Все, что я знаю, они находятся на территории Великобритании. Это так говорит Сергей Викторович. Они занимаются своим здоровьем. В Россию возвращаться не собираются. Это их право, их выбор, хотя, может, и не их", – цитирует агенство племянницу пострадавшего в Солсбери. 

Перемена британской власти ее, кстати, несильно обрадовала. Виктория напомнила, что нынешний премьер Борис Джонсон, ранее возглавлявший внешнеполитическое ведомства, был в числе первых, кто обвинил в покушении на Скрипалей Россию. Так что сдвигов в загадочном отравлении не будет, заключила она. 

Напомним, отца и дочь наши без сознания в центре Солсбери 4 марта 2018 года. Инцидент привел к международному скандалу, отголоски которого слышны до сих пор. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Ксения АНДРЕЕВА
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