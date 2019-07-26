Британцам не понравилось, как о происшествии рассказывает Москва

Лондон оштрафовал телеканал RT за то, что его репортажи об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергей Скрипаля и его дочери Юлии в марте прошлого года не соответствовали официальной позиции британских властей. Эту ситуацию руководство канала назвало возмутительной.



Британский медиарегулятор Ofcom оштрафовал RT на 200 тыс. фунтов стерлингов за "серьезные нарушения правил вещания". Ведомство также потребовало, чтобы канал в своем эфире ознакомил зрителей с кратким изложением выявленных нарушений. "У Ofcom есть правила, которые требуют, чтобы в новостных передачах соблюдалась должная беспристрастность", ‑ отметили представители регулятора (цитируется по ТАСС).

Такое решение было вынесено сегодня, еще до оглашения судебного вердикта, в котором суд должен был установить, правомерны ли вообще претензии Ofcom к RT, отметили на телеканале.

"При этом сумма значительно превышает штрафы, наложенные на другие СМИ за такие серьезные нарушения, как разжигание ненависти и призывы к насилию ‑ в то время как RT медиарегулятор субъективно обвиняет в "недостаточной беспристрастности",

‑ говорится в официальном заявлении RT.

Весной 2018 г. британский медиарегулятор начал расследования по десяти материалам RT, семь из которых рассказывали о событиях в Солсбери. В декабре Ofcom объявил о результатах расследования. Эксперты пришли к выводу, что RT допустил нарушения вещательного кодекса, то есть "не смог сохранить должной беспристрастности" в семи выпусках новостных и аналитических программ в период с 17 марта по 26 апреля 2018 года. Еще по трем материалам нарушений обнаружено не было.

В июне 2019 г. судья высокого суда Англии и Уэльса Клайв Льюис на предварительных слушаниях разрешил телеканалу оспорить заключение регулятора. По его словам, представители RT предъявили "доказуемый набор доводов, который должен быть полностью проанализирован".

Посольство России в Соединенном Королевстве ранее указало, что действия Ofcom в отношении RT являются попыткой давления на редакционную политику телеканала.