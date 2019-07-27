Скрипалей реанимируют: всплыли грязные игры британцев

На Россию посыпались новые обвинения

Москва якобы виновна в кибератаке на скандально известный проект Bellingcat, который занимался "расследованием" отравления экс-полковника ГРУ.

Ранее об атаке "российских хакеров" заявил в соцсетях основатель проекта Элиот Хиггинс. По его словам, им пытаются навредить из-за дела Скрипалей.

In light of attempts to phish the log in credentials of our researchers working on our Skripal/GRU investigations, here's a thread all about our various Skripal/GRU investigations. cc @mod_russia @russia @mfa_russia @russianembassy https://t.co/rD3EjZbGyr — Bellingcat (@bellingcat) 27 июля 2019 г.

В Москве ответили, что британцы, видимо, пытаются снова раздуть шумиху вокруг покушения на бывшего шпиона.

"На мой взгляд, речь идет об очередной попытке реанимировать так называемое "дело Скрипалей",

– отметил член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич в беседе с РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что фейки из Соединенного Королевства становятся все менее правдоподобными.

Ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что ни он, ни его дочь Юлия в Россию возвращаться не собираются.