Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Скрипалей реанимируют: всплыли грязные игры британцев

Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
На Россию посыпались новые обвинения

Москва якобы виновна в кибератаке на скандально известный проект Bellingcat, который занимался "расследованием" отравления экс-полковника ГРУ.

Ранее об атаке "российских хакеров" заявил в соцсетях основатель проекта Элиот Хиггинс. По его словам, им пытаются навредить из-за дела Скрипалей.

В Москве ответили, что британцы, видимо, пытаются снова раздуть шумиху вокруг покушения на бывшего шпиона.

"На мой взгляд, речь идет об очередной попытке реанимировать так называемое "дело Скрипалей",

отметил член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич в беседе с РИА Новости.

Сенатор подчеркнул, что фейки из Соединенного Королевства становятся все менее правдоподобными.

Ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что ни он, ни его дочь Юлия в Россию возвращаться не собираются.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...
По теме

Опережая Крымский мост: Зеленского подталкивают к конкуренции с Россией

Поезда на полуостров, похоже, скоро будут прибывать с разных сторон

В срочном порядке: Молдавия хочет от России дешевый газ

Кишиневу позарез нужно решать проблему доставки топлива в Республику

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей