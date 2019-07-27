Скрипалей реанимируют: всплыли грязные игры британцев

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Москва якобы виновна в кибератаке на скандально известный проект Bellingcat, который занимался "расследованием" отравления экс-полковника ГРУ.
Ранее об атаке "российских хакеров" заявил в соцсетях основатель проекта Элиот Хиггинс. По его словам, им пытаются навредить из-за дела Скрипалей.
In light of attempts to phish the log in credentials of our researchers working on our Skripal/GRU investigations, here's a thread all about our various Skripal/GRU investigations. cc @mod_russia @russia @mfa_russia @russianembassy https://t.co/rD3EjZbGyr— Bellingcat (@bellingcat) 27 июля 2019 г.
В Москве ответили, что британцы, видимо, пытаются снова раздуть шумиху вокруг покушения на бывшего шпиона.
"На мой взгляд, речь идет об очередной попытке реанимировать так называемое "дело Скрипалей",
– отметил член оборонного комитета Совфеда Франц Клинцевич в беседе с РИА Новости.
Сенатор подчеркнул, что фейки из Соединенного Королевства становятся все менее правдоподобными.
Ранее племянница Сергея Скрипаля Виктория заявила, что ни он, ни его дочь Юлия в Россию возвращаться не собираются.
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