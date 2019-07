Скрипалей реанимируют: всплыли грязные игры британцев

Москва якобы виновна в кибератаке на скандально известный проект Bellingcat, который занимался "расследованием" отравления экс-полковника ГРУ.

Ранее об атаке "российских хакеров" заявил в соцсетях основатель проекта Элиот Хиггинс. По его словам, им пытаются навредить из-за дела Скрипалей.

In light of attempts to phish the log in credentials of our researchers working on our Skripal/GRU investigations, here's a thread all about our various Skripal/GRU investigations. cc @mod_russia @russia @mfa_russia @russianembassy https://t.co/rD3EjZbGyr