Экс-шпион собирался вернуться домой, но был перехвачен британской контрразведкой

Публицист Майкл Энтони считает, что отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии было провокацией спецслужб Соединенного Королевства.

По мнению швейцарского исследователя, Ми-6 и другие органы высоко ценили Скрипаля как "специалиста по России" и часто обращались к нему за консультациями. В определенный момент бывший россиянин догадался, что британцы собирают компромат на президента США Дональда Трампа, который еще до выборов обещал улучшить отношения с Россией. По информации Энтони, с консультациями по Трампу к Скрипалю обращался бывший сотрудник британской разведки Кристофер Стил.

Однако Скрипаль к тому времени разочаровался в Великобритании и собирался вернуться в Россию, захватив с собой документы, указывающие на фабрикацию "русского дела Трампа". Такой шаг помог бы экс-полковнику заслужить прощение российских властей. В свою очередь, Юлия Скрипаль должна была подготовить в Москве почву для возвращения отца.

Однако в Ми-6 догадались, что Скрипаль ведет двойную игру, и решили убрать отца и дочь. Когда Юлия приехала навестить папу в Солсбери, Скрипали получили по почте флакон духов с ядом. Однако Скрипаль заподозрил неладное и велел дочери выбросить опасный подарок.

Тогда британцы ввели в действие запасной план. Во время посещения ресторана Скрипалей ввели в бессознательное состояние с помощью опиатов и фентанила, а затем их перенесли на скамейку на улице. Внезапно рядом совершенно случайно оказалась полковник британской армии, медик и специалист в области химоружия Элисон Маккорт, которая якобы оказала отцу и дочери первую помощь. Однако она могла вместо этого накачать Скрипалей отравляющими веществами, подчеркивает Энтони.

После этого яд нанесли на дверную ручку в доме экс-полковника, а затем обвинили во всем Россию, отмечает сайт "Комсомольская правда".