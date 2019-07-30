В России дали жесткий ответ Вашингтону

Американцы упорно раскачивают дело о покушении на бывшего шпиона.

Ввести второй пакет ограничительных мер против Москвы от президента США Дональда Трампа потребовали конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол. Свои претензии они изложили в письме главе государства. Так, политики подчеркнули, что по закону второй раунд санкций по закону предполагается ввести в течение трех месяцев после предусмотренных документом нарушений. Однако после отравления Сергея Скрипаля, при котором пострадала и его дочь Юлия, минуло уже больше года. Обращение появилось на сайте комитета по иностранным делам конгресса США.

"Призываем вас немедленно ввести дополнительные санкции против России, чтобы привлечь её к ответственности за такое возмутительное поведение",

– цитирует воззвание конгрессменов к Трампу "Свободная пресса".

Если американцы введут второй пакет санкций, для российских государственных авиакомпаний закроют границы США, дипломатические отношения могут практически сойти на нет, экспорт любых товаров в нашу страну, кроме продовольствия, запретят, а международные кредиты заблокируют, напоминает сайт "360".

Между тем на очередную попытку надавить на страну уже ответили в России. Американцам посоветовали не испытывать терпения Москвы, которая может объединиться с Пекином в противостоянии США. Об этом пишут пользователи в Сети (орфография и пунктуация сохранены).

"Нет у США и ЕС ни какого инструмента заставить Россию подчинятся англосаксам. НЕТ. Отсюда и санкции. По поводу этих санкций уже абсолютно всем стало ясно в Мире, что с Россией разговаривать ультиматумами нельзя..Одного не хотел бы я..это если у России и Китая реально окончится терпение и эти страны объединившись шарахнут по Штатам и организуют пролив между Мексикой и Канадой..дождутся (…)",

– заявил один из комментаторов.

Ранее причину отравления Скрипаля раскрыл швейцарский исследователь.