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В США заговорили о новых санкциях из-за отравления Скрипаля

Фото: www.globallookpress.com
В России дали жесткий ответ Вашингтону

Американцы упорно раскачивают дело о покушении на бывшего шпиона.

Ввести второй пакет ограничительных мер против Москвы от президента США Дональда Трампа потребовали конгрессмены Элиот Энгел и Майкл Маккол. Свои претензии они изложили в письме главе государства. Так, политики подчеркнули, что по закону второй раунд санкций по закону предполагается ввести в течение трех месяцев после предусмотренных документом нарушений. Однако после отравления Сергея Скрипаля, при котором пострадала и его дочь Юлия, минуло уже больше года. Обращение появилось на сайте комитета по иностранным делам конгресса США.

"Призываем вас немедленно ввести дополнительные санкции против России, чтобы привлечь её к ответственности за такое возмутительное поведение",

– цитирует воззвание конгрессменов к Трампу "Свободная пресса".

Если американцы введут второй пакет санкций, для российских государственных авиакомпаний закроют границы США, дипломатические отношения могут практически сойти на нет, экспорт любых товаров в нашу страну, кроме продовольствия, запретят, а международные кредиты заблокируют, напоминает сайт "360".

Между тем на очередную попытку надавить на страну уже ответили в России. Американцам посоветовали не испытывать терпения Москвы, которая может объединиться с Пекином в противостоянии США. Об этом пишут пользователи в Сети (орфография и пунктуация сохранены).

"Нет у США и ЕС ни какого инструмента заставить Россию подчинятся англосаксам. НЕТ. Отсюда и санкции. По поводу этих санкций уже абсолютно всем стало ясно в Мире, что с Россией разговаривать ультиматумами нельзя..Одного не хотел бы я..это если у России и Китая реально окончится терпение и эти страны объединившись шарахнут по Штатам и организуют пролив между Мексикой и Канадой..дождутся (…)",

– заявил один из комментаторов.

Ранее причину отравления Скрипаля раскрыл швейцарский исследователь.

Фоторепортаж
Внешность Юлии Скрипаль после отравления шокировала весь мир
Global Look Press Global Look Press Global Look Press
PA Images TASS PA Images TASS PA Images TASS
Кристина ЧЕРНИКОВА
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