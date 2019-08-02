Экс-полковник ГРУ находится под постоянным наблюдением врачей

Сергей Скрипаль неожиданно объявился, спустя несколько месяцев молчания. Как рассказала его племянница Виктория, шпион позвонил своей матери вскоре после дня рождения. Здоровье Скрипаля якобы ухудшилось, из-за чего ему приходится регулярно контактировать с докторами.

Скрипалю, как сообщила его родственница газете "Известия", исполнилось 23 июня 68 лет, а на связь он вышел 26 числа. Виктория поведала, что ее дядя не хочет возвращаться в Россию. Разговаривали родственники всего 5 минут по громкой связи. Впрочем, услышать голос Юлии родным не удалось.

Виктория весной говорила о том, что экс-полковник ГРУ впервые после инцидента позвонил, но тогда ее не было дома, чтобы она могла ответить. Скрипаль раскритиковал племянницу за то, что она слишком часто публично выступает. Юлия дала единственное интервью вскоре после того, как пришла в себя. Однако видеозапись вызвала сомнения у некоторых зрителей в том, что снималась именно она.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии в марте 2018-го. Лондон обвинил Москву в причастности к отравлению шпиона и его наследницы нервно-паралитическим веществом "Новичок", не предоставив никаких доказательств. В России не раз обращали внимание на то, что обвинения Великобритании голословны. Некоторые эксперты не исключают того, что Скрипалей давно нет в живых. При этом Виктория говорила о том, что, возможно, ее родственников до сих пор держат под наблюдением в лаборатории в Портон-Дауне.