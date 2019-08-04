Ограничительные меры США показали, что история с отравлением дискредитирована

То, что Вашингтон ввел очередные рестрикции против России по "делу Скрипалей", говорит о том, что расследование было сфабриковано. В этом уверена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Это еще одно огромное, мощнейшее доказательство того, что вся история про Скрипалей выдумана, что она является провокативной <...> По крайней мере, выдумана та ее часть, которая презентована Британией, Лондоном, правительством Терезы Мэй в качестве официальной версии. Вот это полностью себя дискредитировавшая история", – сказала Захарова в программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым", передает ТАСС.

Дипломат уже говорила о том, что второй пакет санкций США – это провокация, рассчитанная на пропагандистский эффект.

Сергея и Юлию Скрипалей нашли в бессознательном состоянии в марте 2018-го в Солсбери. Лондон обвинил Москву в причастности к их отравлению нервно-паралитическим веществом "Новичок", не предоставив никаких доказательств. Россия не раз отрицала голословные обвинения.