Лондон объявил о роли Путина в отравлении Скрипалей

Расследование еще продолжается, предупредили в Великобритании

Британская полиция не может предъявить президенту России Владимиру Путину обвинение в причастности к инциденту в Солсбери. Об этом заявил глава контртеррористического подразделения Скотланд-Ярда Нил Бас. По его словам, британской полиции так и не удалось установить факт участия российского лидера в преступлении.

"У нас нет материалов, позволяющих выдвинуть обвинение, – подчеркнул Бас. – "Мы, сотрудники полиции, должны исходить из доказательств. Существует огромное количество предположений, кто несет ответственность, кто отдавал приказы, но все они на основании знаний экспертов о России. Я должен опираться на доказательства".

Пока что у британской полиции есть два подозреваемых, которым они готовы предъявить обвинения, – это россияне Александр Петров и Руслан Боширов. На их имена уже выписаны национальный и международный ордера на арест, передает The Guardian сообщение Скотланд-Ярда.

"Мы добиваемся их экстрадиции", – подтвердил Бас.

Полицейский подчеркнул, что расследование дела об отравлении в Солсбери продолжается. Есть подозрения, что в нем замешано больше исполнителей, чем уже объявлено.

Бывший агент ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в Солсбери 4 марта 2018 года. Вскоре Лондон объявил, что люди были отравлены боевым токсином "Новичок" российского производства, и обвинил Москву в организации преступления.