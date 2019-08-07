Отравление Скрипалей возложили на премьер-министра

В покушении отца и дочери подозревается британское руководство

Неожиданную версию покушения на Сергея и Юлию Скрипаль высказала племянница первого и двоюродная сестра второй Виктория. По ее словам, в отравлении родственников замешан новый премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон, который первым забил тревогу.

Ему инцидент в Солсбери был чрезвычайно выгоден, полагает Виктория. Бывший министр иностранных дел задумал пошатнуть авторитет Терезы Мэй, чтобы занять ее место. Так в итоге и вышло.

"Это было его заявление и его раскрутка, а теперь, когда он вступил в должность, Скотленд-Ярд заявляет, что доказательств нет. В чудеса верите? Я нет", – заявила племянница экс-шпиона в интервью телеканалу "360".



Напомним, ранее в британской полиции заявили, что не могут предъявить обвинение российскому президенту Владимиру Путину за неимением доказательств. Данному факту Виктория нисколько не удивлена. Она с самого начала скандальной истории твердила, что "все это высосано из пальца, что все это подвергалось критике и не выдерживало никакой логики".

Женщина рассказала также о телефонной беседе с дядей, который проходит курс лечения на берегу Туманного Альбиона. Сергей Скрипаль, кстати, верит в причастность к отравлению Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон нарек российскими шпионами.

Скандальное и при этом одно из самых загадочных отравлений произошло в центре британского городка Солсбери 4 марта 2018 года. Виновные в покушении на отца и дочь до сих пор не найдены.