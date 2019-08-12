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Кот Скрипалей нашелся в кабинете Джонсона

Кот Скрипалей нашелся в кабинете Джонсона
Юлия и Сергей Скрипаль. Фото: www.globallookpress.com
В истории с громким отравлением всплыли свежие детали

Кот пострадавших в центре английского городка Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль жив-здоров, настаивает блогер Сергей Филатов. Питомца отравленных отца и дочери он заметил в рабочем кабинете нынешнего премьер-министра Бориса Джонсона. Глава британского кабмина, кстати говоря, первым обвинил в покушении на Скрипалей Россию. 

"Котяра, улизнувший от британских спецслужб, объявился в... офисе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона: "Пропустить Невозможно",

заверил Филатов своих читателей на интернет-платформе для социальной журналистики "КОНТ". В качестве доказательства блогер опубликовал фото премьера с трехцветным котом, который подозрительно принюхивается к бумагам на столе.

Снимок, отметил автор блога, принадлежит Daily Mail". Таким образом Джонсон поздравил главного мышелова Британии Ларри с Международным днем кота.

О причастности к инциденту на берегу Туманного Альбиона высокопоставленного политика ранее заявила племянница экс-шпиона ГРУ Виктория. Однако появление любимца Скрипалей у Джонсона не может быть правдой. Их кот Нэш Ван Дрейк, как известно, был черным. Его усыпили после случившегося, а затем сожгли как пораженное химическим оружием животное.   

Напомним, так называемое "дело Скрипаля" ведет отчет с марта 2018 года. Оно привело к международному скандалу и ухудшению российско-британских отношений. 

Фоторепортаж
Как тосковал Скрипаль по родине
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль (в центре). Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media
Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/ukr.media Сергей Скрипаль с отцом. Фото: GLOBAL LOOK press/wsbuzz.com
Ксения АНДРЕЕВА
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