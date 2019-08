Кот Скрипалей нашелся в кабинете Джонсона

Кот пострадавших в центре английского городка Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль жив-здоров, настаивает блогер Сергей Филатов. Питомца отравленных отца и дочери он заметил в рабочем кабинете нынешнего премьер-министра Бориса Джонсона. Глава британского кабмина, кстати говоря, первым обвинил в покушении на Скрипалей Россию.

"Котяра, улизнувший от британских спецслужб, объявился в... офисе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона: "Пропустить Невозможно",

– заверил Филатов своих читателей на интернет-платформе для социальной журналистики "КОНТ". В качестве доказательства блогер опубликовал фото премьера с трехцветным котом, который подозрительно принюхивается к бумагам на столе.

Снимок, отметил автор блога, принадлежит Daily Mail". Таким образом Джонсон поздравил главного мышелова Британии Ларри с Международным днем кота.

A very happy #InternationalCatDay to our Chief Mouser, Larry. pic.twitter.com/9tkVdsBdEr