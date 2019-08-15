В Солсбери нашли еще одного отравленного со Скрипалем

Потерпевших от "Новичка" становится все больше

При покушении на экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля пострадали не только его дочь Юлия и местный полицейский Ник Бейли. Была и четвертая жертва отравления. Спустя почти полтора года после инцидента об этом сообщила пресс-служба лондонской полиции.

Новый пострадавший – тоже полицейский, который был на месте происшествия в марте 2018 года:

"Следователи контртеррористического подразделения, которые расследуют нападение с применением "Новичка" в Солсбери, подтвердили, что следы нервно-паралитического вещества были найдены в образце крови, который тогда был взят у второго полицейского", – приводит ТАСС сообщение.

Имя нового товарища Скрипаля по несчастью Скотланд-Ярд не раскрывает – потерпевший не захотел огласки.

Инцидент в Солсбери произошел 4 марта 2018 года. Лондон обвинил Москву в покушении на бывшего шпиона при помощи боевого отравляющего вещества, но доказательств не привел. В РФ все отрицают. Где сейчас находятся Сергей и Юлия Скрипали и как они себя чувствуют, неизвестно.