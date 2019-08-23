Вот это поворот: Крым связали с делом Скрипалей

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Британские русофобы не собираются признавать Крым частью России, уверен политолог, член Общественной палаты РК Денис Батурин. Соединенное Королевство, напротив, специально впутывает Москву во всевозможные скандалы, пояснил эксперт.
В качестве примера он привел так называемое "дело Скрипаля". В нем, по мнению Батурина, нет ни слова правды.
Так эксперт прокомментировал в эфире радио "Sputnik" публикацию в ведущем британском издании The Guardian фотографии с подписью: "Крым, Россия. Посетители идут на пятый фестиваль "Таврида – АРТ" недалеко от города Судак".
"Я бы не ожидал, что эта публикация является фактом признания Крыма российским со стороны Великобритании, которая в последние годы проводит яркую антироссийскую политику, формирует и создает такие поводы, которые затем используются антироссийски настроенным Западом. В частности, это явно сфабрикованное "дело Скрипалей", – заявил Батурин.
Впрочем, исчезновение печатной принадлежности Крыма спустя некоторое время подтверждает слова собеседника о том, что подпись была скопирована машинально из российского источника. Полуостров стал российским в 2014 году. На протяжении пяти лет Запад не принимает результаты референдума, напоминает телеканал "360".
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