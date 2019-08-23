Сфабрикованный инцидент в Солсбери и непризнанный Западом российский полуостров стали звеньями одной цепи

Британские русофобы не собираются признавать Крым частью России, уверен политолог, член Общественной палаты РК Денис Батурин. Соединенное Королевство, напротив, специально впутывает Москву во всевозможные скандалы, пояснил эксперт.

В качестве примера он привел так называемое "дело Скрипаля". В нем, по мнению Батурина, нет ни слова правды.

Так эксперт прокомментировал в эфире радио "Sputnik" публикацию в ведущем британском издании The Guardian фотографии с подписью: "Крым, Россия. Посетители идут на пятый фестиваль "Таврида – АРТ" недалеко от города Судак".

"Я бы не ожидал, что эта публикация является фактом признания Крыма российским со стороны Великобритании, которая в последние годы проводит яркую антироссийскую политику, формирует и создает такие поводы, которые затем используются антироссийски настроенным Западом. В частности, это явно сфабрикованное "дело Скрипалей", – заявил Батурин.

Впрочем, исчезновение печатной принадлежности Крыма спустя некоторое время подтверждает слова собеседника о том, что подпись была скопирована машинально из российского источника. Полуостров стал российским в 2014 году. На протяжении пяти лет Запад не принимает результаты референдума, напоминает телеканал "360".