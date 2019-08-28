Племянница Скрипаля проболталась о тайных делах дяди

Родственница отравленного шпиона продолжает делиться шокирующими открытиями

Борис Джонсон виноват в том, что экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль перестал звонить на родину. Племянница бывшего разведчика Виктория Скрипаль считает, что новый британский премьер запретил ее дяде общаться с оставшимися в России родственниками.

"Худшим вариантом для нас стал приход на должность... Бориса Джонсона. Потому что это человек, который первым заявил, что в отравлении Скрипалей виновата Россия и у него есть неопровержимые доказательства", –

приводит слова Скрипаль РИА "Новости".

Виктория рассказала, что очередной звонок от Сергея Скрипаля семья ждала 24 июля, в день рождения матери бывшего офицера, но шпион не вышел на связь. Ранее племянница Скрипаля уже заявляла, что за отравлением ее дяди может стоять Борис Джонсон.

Скрипаль также добавила, что во время последнего телефонного разговора ее дядя признался, что со здоровьем у него до сих пор не все в порядке – он постоянно проходит обследования, а в горле у него стоит стома. Однако Виктория считает, что бывший полковник сказал неправду. Она отметила, что человек, у которого стома в горле, говорит с хрипотцой, тогда как ее дядя разговаривает нормально, как обычный человек в его возрасте.

"Он говорит, как будто у него простуда, будто у него горло немного раздражается. Нет (впечатления), что сделали какую-то операцию", – подчеркнула племянница шпиона.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неизвестным веществом в марте прошлого года в английском городе Солсбери. Лондон заявил, что за случившимся стоит Москва, не предоставив при этом никаких доказательств. Инцидент со Скрипалем стал причиной введения ряда санкций против РФ.

При этом Россия неоднократно предлагала провести совместное расследование случившегося, но Великобритания отказалась.

