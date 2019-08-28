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Москва назвала санкции Вашингтона по делу Скрипалей ультиматумом

Москва отвергла санкционный ультиматум Вашингтона по делу Скрипалей
Фото: www.globallookpress.com
Россия отказалась жить по западным лекалам

Москве никто не навяжет "правила поведения" по чьим-либо шаблонам, а введенные с 26 августа санкции США в отношении России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери являются нелегитимным элементом давления на страну. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова, комментируя вступление в силу второго американского пакета рестрикций по данному инциденту.

По ее словам, такое решение Вашингтона ничего, кроме сожаления, не вызывает, поскольку "остатки былого российско-американского партнерства принесены в США в жертву внутриполитическим предвыборным обстоятельствам". А в качестве предлога для введение ограничений был выбран именно случай якобы применения нашей страной химоружия в Соединенном Королевстве в марте 2018 года.

"Единственный их результат – это дальнейшее ухудшение возможностей нормализации двустороннего взаимодействия. Это не отвечает коренным интересам обеих стран и народов", – цитирует RT российского дипломата.

Она отметила, что американские рестрикции – "это нелегитимный инструмент давления" не только на Россию, но и на другие страны. Однако РФ никогда не примет "навязываемые ей "правила поведения" по чьим-либо лекалам", подчеркнула Захарова.

"Санкции и всевозможные ограничения ничего в этом плане не изменят. Пытаться разговаривать с нами на языке ультиматумов бесполезно", – резюмировала представитель МИД России.

Как пишет "Вечерняя Москва", второй пакет вашингтонских санкций в адрес РФ вступил в силу из-за того, что российская сторона не сумела доказать властям Штатов свою непричастность к применению химического и биологического оружия в Солсбери.

Рестрикции предполагают противодействие США выдаче РФ займов международных финансовых организаций, также американским банкам запрещено выдавать российскому правительству кредиты не в рублях и участвовать в первичном размещении российского суверенного долга. Помимо этого, запрещен экспорт в Россию продукции двойного назначения – то есть той, которую можно применить для разработки химического и биологического оружия.

Елена УСОВА
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